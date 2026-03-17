Nessuna lite in hotel tra Antonella Elia e Barbara Prezya del GF Vip: alloggiano in alberghi diversi

Fanpage.it ha appreso che non ci sarebbe stata alcuna lite tra i concorrenti del Grande Fratello a poche ore dall’ingresso nella Casa. I futuri Vipponi sono stati alloggiati in hotel differenti proprio per evitare incontri.

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Da qualche ora si rincorrono in rete una serie di indiscrezioni su una lite tra Antonella Elia e Barbara Prezya, prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Le due, insieme ad altri concorrenti in attesa di varcare la porta rossa, sarebbero state protagoniste di un momento di alta tensione, quasi una rissa sfiorata, avvenuta nella notte. Almeno, è quanto racconta l’ultimo pettegolezzo sul cast del programma che riporterà Ilary Blasi alla conduzione del reality.

Fanpage.it, però, ha appreso che questa lite non si sarebbe mai verificata. Per un motivo semplice: i concorrenti in questione sono stati alloggiati in hotel diversi a Roma, proprio per evitare incontri.

Oggi, martedì 17 marzo, i Vip entreranno nella Casa del GF

Il fischio d’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è previsto per la prima serata di oggi, martedì 17 marzo. La conduttrice Ilary Blasi, subentrata all’uscente Alfonso Signorini (che ha deciso di lasciare Mediaset in seguito allo scandalo che lo ha travolto, legato alle accuse di Fabrizio Corona), e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici si stanno preparando in attesa della diretta di questa sera. Sono solo quattro i concorrenti che hanno già varcato la porta rossa, entrando nella Casa con qualche giorno di anticipo rispetto agli altri. Si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. A loro si aggiungerà il resto del cast, composto da Antonella Elia, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Barbara Prezya, Paola Caruso, Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Gionny Scandal. Questa sera incontreranno il resto del cast che li ha preceduti.

Le prime tensioni potrebbero nascere tra Antonella Elia e Adriana Volpe

A giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dai Vip fino a oggi, i concorrenti che potrebbero essere protagonisti del primo scontro di questa edizione sembrano due donne: Elia e Volpe, soprattutto per volontà della prima. Antonella, infatti, non ha mai nascosto di avere dei conti in sospeso con Adriana: l’aveva a lungo considerata un’amica, per poi cambiare completamente idea sul suo conto. La resa dei conti tra loro potrebbe arrivare proprio davanti alle telecamere del reality di Canale 5.