Perché Alfonso Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di Corona

L’avvocata di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia, ha spiegato perché il conduttore ha deciso di autosospendersi da Mediaset e come sta affrontando il caso che lo riguarda.

Daniela Missaglia, avvocata di Alfonso Signorini, in un'intervista ha commentato la decisione del suo assistito di autosospendersi da Mediaset, mentre è nell'occhio del ciclone per via delle accuse di Antonio Medugno, diffuse inizialmente dal programma Falsissimo di Fabrizio Corona e poi concretizzatesi in una denuncia. Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale e estorsione.

Perché Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset

L'avvocata di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale nella quale ha rimarcato il motivo che ha spinto il giornalista e conduttore a autosospendersi da Mediaset. Secondo quanto sostiene, la decisione sarebbe germogliata dalla preoccupazione per la gogna mediatica che sta subendo nelle ultime settimane:

Si è autosospeso soprattutto perché non può affrontare un percorso lavorativo con una preoccupazione riguardo alla gogna mediatica che lo ha travolto. È umano.

L'avvocata ha anche dichiarato che il danno inflitto alla reputazione di Alfonso Signorini è "significativo", mentre "il danno emotivo è quasi irreversibile a mio avviso". Saranno i loro consulenti a valutare il peso specifico delle conseguenze che questo caso avrà sul loro assistito.

Come sta Alfonso Signorini dopo il caso Medugno

L'avvocata di Alfonso Signorini ha dichiarato che l'ex conduttore del Grande Fratello Vip sarebbe "sereno e fiducioso" in riferimento al "profilo penale". Ben diverso il suo stato d'animo per il danno reputazionale: "Quello che lo avvilisce è la gogna mediatica. In quest'ottica non può essere ipotizzabile proseguire, almeno per ora, quello che stava facendo in tv". Intanto, gli avvocati del giornalista stanno chiedendo ai giganti del web di bloccare Falsissimo.