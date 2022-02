Nathaly Caldonazzo sulle frasi censurate dal GF: “Rischierei la squalifica, ma Signorini dice no” Dopo la puntata del 24 febbraio del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo è preoccupata di rischiare la squalificata se le frasi pronunciate nei confronti delle sorelle Selassié (e subito censurate dalla regia) dovessero andare in onda. Signorini però dice che non ci saranno provvedimenti disciplinari.

Il mistero intorno alle frasi pronunciate da Nathaly Caldonazzo nei confronti delle sorelle Selassié sembra farsi più chiaro. Le parole usate dalla showgirl nella casa del Grande Fratello Vip sono state immediatamente censurate dalla regia e non ne è rimasta traccia nemmeno sui social, dove gli utenti hanno cercato di capire cosa fosse successo. Lei stessa, subito dopo, si è augurata che non fossero mandate in onda altrimenti sarebbe a rischio squalifica. Tuttavia, durante e dopo la puntata del 24 febbraio, Jessica e altri coinquilini hanno rivelato quali sarebbero stato le frasi incriminate.

Cosa ha detto Nathaly dopo la puntata

Nathaly è finita in nomination nella puntata del 24 febbraio e rischia di abbandonare definitivamente il reality. Alcuni compagni, tra cui le due principesse, l'hanno votata proprio in seguito alle frasi che ha pronunciato nei loro confronti e verso le quali, durante le nomination stesse, si è acceso un dibattito. A rivelare una parte delle parole incriminate è stata Sophie Codegoni, che dopo aver fatto il nome della showgirl ha riferito durante le nomination: "Ha detto che sono protette dagli zingari perché sono delle zingare e ha poi detto una frase a sfondo razziale". La diretta interessata ha negato le espressioni che le sono state attribuite, mentre Alfonso Signorini è intervenuto per fare chiarezza: "Se si è deciso di non prendere provvedimenti vuol dire che andava bene così. La frase a cui si allude non è mai andata in onda".

Nonostante le parole del conduttore, dopo la diretta Nathaly si è confrontata con Antonio Medugno, anche lui a rischio eliminazione, dicendogli di temere la squalifica se qualcosa di quello che ha detto dovesse andare in onda: "Se poi fanno vedere… io ho la squalifica, e tu esci".

Jessica rivela quale potrebbe essere la frase detta da Nathaly

Il mistero intorno alle frasi della showgirl sembra essere vicino alla risoluzione. Se da una parte Signorini nega che queste parole siano state dette, dall'altra la diretta interessata teme la squalifica e gli altri inquilini della casa danno la loro versione di quanto sentito. Sophie l'ha fatto in sede di nomination, così come Jessica, coinvolta in prima persona, che ha riferito: "Tu hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato il cibo, è comparabile al fatto che tu ti sia fatta sco***e da 10 ne**i, che è un'offesa gravissima a quel tipo di comunità".

Nel post puntata ancheAlessandro Basciano ha rivelato di averle sentite esplicitamente, ma di aver scelto di non parlarne perché razziste e offensive, oltre che per voler difendere la coinquilina: "Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Le cose sono state quelle chiare e tonde. Poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato è un'altra storia".