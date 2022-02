GF Vip 2022, Katia Ricciarelli eliminata: nominati Antonio, Miriana e Nathaly Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata trasmessa giovedì 24 febbraio. In nomination Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

A cura di Daniela Seclì

Katia Ricciarelli è l'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio. I nominati della serata, invece, sono stati Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Uno di loro verrà eliminato lunedì 28 febbraio. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha spiegato perché ha deciso di andare in onda e fare spettacolo, nonostante il dramma della guerra in Ucraina. Poi, Katia Ricciarelli ha avuto uno scontro con Lulù Hailé Selassié, mentre Davide Silvestri ha discusso con Soleil Sorge.

Chi è stato eliminato nella puntata del 24 febbraio 2022, le percentuali

A sfidarsi al televoto nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022 di giovedì 24 febbraio sono stati Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Ad avere la peggio è stata Katia Ricciarelli. La domanda a cui gli spettatori sono stati chiamati a rispondere è stata "Chi vuoi salvare?". Ecco le percentuali registrate dai nominati:

Davide Silvestri ha ricevuto il 50% dei voti;

Nathaly Caldonazzo ha ricevuto il 26% dei voti;

Katia Ricciarelli ha ricevuto il 24% dei voti.

Chi sono i concorrenti in nomination

Tutti i concorrenti hanno fatto le nomination in modo palese, eccetto Delia Duran e Lulù Hailé Selassié che sono già finaliste. Le nomination palesi: Nathaly Caldonazzo ha nominato Miriana Trevisan perché la sente falsa nei suoi confronti. Barù ha nominato Nathaly Caldonazzo perché creerebbe instabilità nella casa. Manila Nazzaro ha nominato Antonio Medugno perché si sarebbe lasciato "contaminare" da Katia. Davide Silvestri ha nominato Nathaly Caldonazzo perché non merita che lei dica che lui fa solo pizza e cornetti. Sophie Codegoni ha nominato Nathaly Caldonazzo che avrebbe detto frasi troppo forti contro Lulù e Jessica: "Ha detto che sono protette dagli zingari perché sono delle zingare e poi hai detto una frase a sfondo razziale". Caldonazzo ha negato. Codegoni si è infuriata perché le frasi razziste non verrebbero mai sottolineate a dovere. Signorini ha spiegato:

"Il Grande Fratello non sei tu, se si è deciso di non prendere provvedimenti vuol dire che andava bene così. La frase a cui si allude, non è mai andata in onda. Se una frase va in onda e disturba la morale, state tranquilli che il Grande Fratello dà sempre il giusto peso. Qui ci sono duecento persone che lavorano".

Antonio Medugno ha nominato Miriana Trevisan. Soleil Sorge ha nominato Davide Silvestri perché ha aspettato di chiarire con lui, ma non è accaduto. Alessandro Basciano ha nominato Antonio Medugno perché è l'ultimo entrato. Jessica ha nominato Nathaly Caldonazzo perché – insiste – avrebbe detto frasi scorrette nei confronti suoi e di Lulù e ha chiesto addirittura alla sua famiglia di farle una diffida. Caldonazzo ha replicato: "Stron**te". Signorini è tornato a ribadire: "Non è mai stata detta la frase che si attribuisce a Nathaly. Non abbiamo prove concrete e noi registriamo tutto". Alessandro Basciano, che ha riportato la frase a Sophie e Jessica, ha cominciato a stravolgerne il senso: "Nathaly non ha detto che sono protette dagli zingari, ma solo che sono protette e poi ha aggiunto che si comportano come zingare". Poi, sono riprese le nomination. Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge. Giucas Casella ha nominato Nathaly Caldonazzo perché "è un voto a perdere".

Nomination in confessionale. Lulù ha nominato Nathaly Caldonazzo perché falsa. Delia Duran ha nominato Miriana Trevisan. Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno al televoto. Uno di loro verrà eliminato lunedì 28 febbraio.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 24 febbraio 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 24 febbraio 2022, non sono mancate le liti. Innanzitutto, Alfonso Signorini ha precisato perché ha deciso di andare in onda con un programma tanto frivolo nonostante la giornata delicata, in cui è scoppiata la guerra in Ucraina. Katia Ricciarelli ha avuto uno scontro con Lulù Hailé Selassié. Poi, per Davide Silvestri e Soleil Sorge è arrivato il momento di avere un chiarimento dopo i dissapori degli ultimi giorni. Alfonso Signorini ha provato a fare luce sull'evidente incomunicabilità tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Soleil Sorge ha ricevuto un messaggio dalla zia Daniela e ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Alex Belli.