Davide Silvestri accusa Soleil: “Incoerente, non hai messo fine alla pagliacciata con Alex Belli” Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno avuto un confronto in diretta nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa giovedì 24 febbraio, Davide Silvestri ha avuto un confronto con Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo, che negli ultimi giorni hanno avuto da ridire su di lui e sul suo comportamento. Vediamo come è andato il chiarimento in diretta con Alfonso Signorini.

Il confronto tra Davide Silvestri e Soleil Sorge

Prima che i quattro si chiarissero, Alfonso Signorini ha fatto vedere un video che riassumeva le critiche che Davide Silvestri e le gieffine si sono scambiati. Secondo Soleil e Nathaly, Silvestri starebbe giocando "di strategia e sotterfugi". La prima a cui Davide ha replicato è stata Soleil Sorge. Ecco cosa ha dichiarato:

"Sono sempre stato zitto, anche se non ero d'accordo con te, per non ferirti. Un giorno ti ho fatto notare che alcuni tuoi atteggiamenti mi stavano antipatici e tu mi hai risposto che anch'io ti stavo antipatico ma non me lo dicevi. Da allora mi sono distaccato. In questi giorni, a un certo punto hai detto di voler chiudere l'amicizia con Alex, ero felice, pensavo fosse finita quella pagliacciata. Poi ti ho vista incoerente e mi hai deluso. Quella che tu chiami falsità, per me è rispetto ed educazione. Sono più maturo di te".

Quindi ha concluso: "Non ho mai preso le tue difese? Stendiamo un velo pietoso, per colpa tua e di Alex ho perso l'occasione di avere una bella amicizia con Aldo". E Soleil ha replicato: "Oltre a darmi fastidio la sua strategia, mi dà fastidio che con me e Alex, ti definisci amico e poi non hai detto quello che pensavi quando non ti conveniva e lo hai fatto solo dopo".

Davide Silvestri fa chiarezza con Nathaly Caldonazzo

Poi è spettato a Nathaly Caldonazzo esprimersi su Davide Silvestri: "Ho sempre cercato di capirlo, di conoscerlo, di parlarci, ma ho sempre trovato un muro. Non si è mai concesso di un centimetro con me. Qui tende a dividere più che a unire. Fa gruppetto anche con Barù. E si è avvicinato ad Antonio per strategia. Lui è lì e non trasmette nulla a livello umano, a parte fare pizze e cornetti". Davide ha ammesso che l'antipatia tra loro è reciproca e ha aggiunto: "Tu sei l'unica che non deve parlare di strategie, parli male di me con Alessandro e Manila e provi a portarli dalla tua parte".