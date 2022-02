GF Vip, Sonia Bruganelli a Miriana: “Aiuti Katia e poi le dai dell’anziana, vuoi solo gli applausi” Nel corso della puntata del 24 febbraio del Gf Vip c’è stato un duro attacco di Sonia Bruganelli a Miriana Trevisan, accusata per il suo atteggiamento con Katia Ricciarelli.

A cura di Andrea Parrella

Scontro al GF Vip tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan. La puntata del 24 febbraio è cominciata con l'ennesimo confronto tra Katia e Soleil e Miriana e Manila, due fronti ormai inconciliabili che, dopo vari scontri, hanno appurato di essere troppo distanti per poter comunicare. Se Katia e Manila sono state sempre molto legate e, d'improvviso, si sono ritrovate divise, il rapporto tra la soprano e Miriana Trevisan è complesso da mesi.

L'attacco di Sonia Bruganelli

Nonostante ciò nel corso del confronto Miriana Trevisan ha ribadito di aver aiutato più volte Katia e di rendersi sempre disponibile a darle una mano, anche per ovvie ragioni anagrafiche. Parole che non sono andate giù a Sonia Bruganelli. L'opinionista del GF Vip si è rivolta proprio a Miriana Trevisan per contestarla dopo le frasi pronunciate: "Non ti senti un po' subdola a dire a una signora come Katia, che dopo cinque mesi ha una sua precarietà e difficoltà, che è anziana e che l'hai aiutata in quanto anziana?".

Miriana Trevisan prova a ribattere, Bruganelli glielo impedisce

Miriana Trevisan prova a smentire quanto affermato da Bruganelli, precisando come fosse stata Katia a pronunciare quelle parole. Risposta che Sonia Bruganelli non le ha dato il tempo di pronunciare: "Fammi parlare, non metterti a piagnucolare, mi dai fastidio e hai una voce piagnucolosa terribile. Se sai che una persona ha un po' debole, continui ad aiutarla e poi a ingiuriarla e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei?".

La concorrente ha ancora una volta provato a controbattere, senza avere possibilità di parlare, visto che Bruganelli non le ha dato modo di rispondere alle sue affermazioni: "Io l'italiano lo capisco – ha detto Bruganelli – e ho le orecchie per sentire, hai detto di aver aiutato una persona anziana, una frase orribile. Se la aiuti per avere applausi, non vale nulla".