GF Vip, Katia Ricciarelli: “Lulù vuole vincere per dare i soldi alla famiglia, pidocchiosa” Katia Ricciarelli commenta le parole di Lulù Selassié, che a poche settimane dalla finale del GF Vip ha contestato Miriana per una nomination parlando proprio dell’importanza che per lei ha il montepremi.

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina con la data del 21 marzo prossimo che metterà fine all'edizione più lunga della storia del reality iniziato lo scorso settembre. Va da sé, dunque, che inizia fare gola anche il montepremi, soprattutto per Lulù, che in un filmato andato in onda nel corso della puntata del 7 febbraio alludeva chiaramente con tono di contestazione alla nomination che le aveva dato Miriana, criticandola esplicitamente e facendo riferimento alla sua necessità di vincere il programma per poter aiutare economicamente la sua famiglia. Parole criticate da Katia Ricciarelli, che non ha gradito la sua uscita, descrivendola così in una conversazione con Soleil:

“Hai sentito Lulù cosa ha detto? Che vuole guadagnare i soldi per la famiglia. Io non sapevo neanche quanti soldi ci fossero. E poi comunque non si fa così. E’ pidocchiosa proprio, no?“

La situazione della famiglia Selassié d'altronde è notoriamente complicata, dopo le vicissitudini emerse nelle prime settimane di reality, ma Katia Ricciarelli

Soleil, fedelissima di Katia Ricciarelli, ha risposto a tono, riferendosi proprio a Lulù e Jessica e sottintendendo, in qualche modo, che le due stiano approfittando della situazione: “Loro sono furbe su questa cosa qua“. Un dialogo che fa il paio con quanto già accaduto settimane fa, quando Katia Ricciarelli aveva definito "carognette" le sorelle Selassié, con tutto quello che ne era conseguito.

Al momento, in ogni caso, Lulù non è certa nemmeno della finale, visto che la sola concorrente già approdata all'ultima puntata è Delia Duran, la prima finalista di questa edizione. Chi vincerà il Grande Fratello Vip si aggiudicherà un montepremi del valore di 100mila Euro, con il 50% da devolvere in beneficenza.