Lulù contro Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo: “Sfigate, dite frasi razziste” Scontro in diretta al Grande Fratello Vip. Lulù Hailé Selassié si è scagliata contro Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, accusandole di dire frasi razziste.

A cura di Daniela Seclì

Scontro tra Lulù Hailé Selassié e Katia Ricciarelli nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio. Tutto ha avuto inizio da un appunto che la principessa etiope ha fatto a Davide Silvestri. La gieffina ha definito l'attore "un infame" e ha aggiunto: "È una persona che fa l'amico e poi quando ti attaccano sta zitto". In particolare, gli ha rimproverato di non avere difeso Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dalle accuse di Katia Ricciarelli. Secondo Lulù, avrebbe almeno potuto prendere in disparte la cantante e spiegarle il suo errore.

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié

Katia Ricciarelli ha reputato offensivo che Lulù dicesse a Davide di consigliarle come comportarsi: "Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto tu, offendendo tutti? Sono abbastanza stanca di tutti questi discorsi. Stiamo offendendo. Io non devo imparare da Davide, lui ha il suo modo di essere e lo rispetto. Lui sa cosa fare e io so cosa fare. Lulù non accetto consigli da te. Ma tu ti sei vista quando gridavi come una pazza in puntata e nessuno poteva parlare? Impara anche tu. Io imparo da te e tu impara da me". Lulù è rimasta ferma sulla sua convinzione: "Ma tu sei la prima che hai detto bruttissime parole a tante persone e sei pure una persona più grande". Katia Ricciarelli, allora, ha detto che l'unica cosa che ha sentito uscire dalla bocca di Lulù è stata l'espressione: "Sti caz**". La principessa non ci ha visto più:

"E la tua più bella è stata: "Tornatene al tuo paese". Poi il mio "sti caz**" è stato pubblicato anche sulla vostra pagina Instagram, nel mio video di presentazione amore. Sono brava? Lo so, mentre tu sei brava a dire cose razziste alle persone".

Lulù accusa anche Nathaly Caldonazzo

Katia Ricciarelli, esasperata, ha detto di voler lasciare il Grande Fratello Vip: "Ma che roba brutta. Tanto l'ho detto quello che voglio fare, voglio andare via. Voglio andare via, ne ho abbastanza di questa gente. Siete riusciti a fare quello che avete voluto". Infine, dopo la pubblicità, gli animi si sono infiammati. Al ritorno in diretta, si è sentita Lulù che urlava all'indirizzo di Nathaly Caldonazzo: "Sei una sfigata che dice cose razziste. Ora lo dico ad Alfonso". E lei di rimando: "Dillo, tanto solo la spiona sai fare".