Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque, Giuseppe Brindisi al suo posto alla conduzione Myrta Merlino non sarà alla conduzione di Pomeriggio 5 per la puntata del 22 marzo, al suo posto Giuseppe Brindisi. Semplici motivi familiari per la conduttrice, che si assenterà anche per una puntata a inizio aprile.

A cura di Andrea Parrella

Oggi Myrta Merlino è assente a Pomeriggio Cinque. La conduttrice si ferma per la puntata del 22 marzo e sarà sostituita da Giuseppe Brindisi, che l'aveva già rimpiazzata alla guida del programma pomeridiano di Canale 5 lo scorso febbraio, quando Merlino era stata colpita da un'influenza.

Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque, i motivi dell'assenza

Nessuna particolare ragione se non motivi familiari alla base di questa assenza di Merlino. Stando a quanto riporta Davidemaggio.it: "circa un mese fa la conduttrice ha chiesto due permessi, uno per oggi, l’altro per i primi di aprile. I motivi sono di carattere familiare e le ragioni dovrebbero essere finanche piacevoli per Myrta che oggi ha raggiunto la figlia a Londra".

Insomma, nessuna fantasiosa interpretazione che possa fare in qualche modo leva sulle speculazioni degli ultimi giorni rispetto a una possibile sostituzione di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 nella prossima stagione. Diverse voci si rincorrono da giorni a proposito di un possibile avvicendamento nella stagione 2024-2025 del contenitore pomeridiano di Canale 5. Era stato TvBlog, nei giorni scorsi, a ricostruire uno scenario secondo il quale Myrta Merlino sarebbe destinata a lasciare il programma dopo una sola stagione alla conduzione di Pomeriggio 5. I rumours vorrebbero Mediaset pronta a scegliere una tra Cesara Buonamici e Veronica Gentili per la conduzione del programma lanciato anni fa da Barbara d'Urso, che proprio quest'anno è stata rimpiazzata da Myrta Merlino.

Le voci sulla sostituzione di Myrta Merlino

Riesce tuttavia difficile immaginare che Mediaset cambi nuovamente il volto di un programma così legato alla fidelizzazione del pubblico dopo una sola stagione. A dispetto di dati d'ascolto in calo rispetto a un anno fa, c'è infatti da tenere conto delle caratteristiche di un contenitore pomeridiano che necessita, appunto, di un rodaggio lungo prima che gli spettatori si abituino alla presenza di un nuovo volto. A questo aspetto va aggiunto un dato oggettivo, ovvero che Merlino, dopo le difficoltà dei primi mesi, sta dando una forma riconoscibile al suo programma e, non meno importante, è riuscita a lasciare il segno sul caso di gossip dell'anno, la vicenda Fedez-Ferragni, inserendosi nel racconto della crisi reputazionale e poi della separazione tra i due grazie al lavoro quotidiano dell'inviato Michel Dessì, che proprio nei giorni più caldi della vicenda è riuscito a incontrare e intervistare sia Chiara Ferragni che Fedez, conquistandosi la complicità dei due, disponibili a parlare con lui.

Il casto Ferragnez, le strategie di Merlino e Matano

Un aspetto che, piaccia o meno, ha dato visibilità al programma, con Pomeriggio 5 che in questo caso ha fatto una scelta diametralmente opposta al concorrente Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, che invece aveva esplicitamente preso posizione sulla vicenda spiegando che la linea del programma sarebbe stata quella di limitarsi alla cronaca dei fatti: "Basta, senza notizie non parlerò più di Chiara Ferragni".