Alberto Matano annuncia a La vita in diretta: “Basta, senza notizie non parlerò più di Chiara Ferragni”

Nella puntata de La Vita in diretta trasmessa venerdì 12 gennaio, Alberto Matano sembra pronto ad andare controtendenza. Ha chiarito, infatti, che – in assenza di notizie concrete – non parlerà più del caso Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per la vicenda del pandoro Balocco griffato. Il giornalista ha accolto anche le lamentele dei suoi ospiti che in parte sono stufi di sentire parlare di questo caso e in parte ritengono ci sia un eccessivo accanimento sull'imprenditrice. Ma andiamo con ordine.

Nella puntata de La vita in diretta che è andata in onda venerdì 12 gennaio, Alberto Matano è tornato brevemente sul caso Chiara Ferragni, alla luce dei tanti consumatori che pretendono un rimborso dopo avere acquistato il pandoro Balocco, ritenendo che i soldi andassero in beneficenza. Alessandra Mussolini, ospite in studio, ha commentato:

È un po’ troppo, qui stiamo esagerando. Il pandoro è stato comprato anche perché era griffato con quell’occhio della Ferragni. Io trovo troppo accanimento. Uno pensa veramente che una persona che ha milioni di follower non si faccia pagare? Un conto è se c'è stato un inganno, ma andiamo, i soldi sono stati dati. Il pandoro costava di più perché c'era l'occhio sopra. C'è un'invidia…basta. Anche se i soldi all'ospedale li ha dati prima o dopo, intanto sono stati dati.

Valeria Fabrizi si è detta semplicemente stufa di sentire parlare costantemente di questo caso: "Sono ripetitivi. Io mi alzo la mattina, ascolto la radio. È un continuo, parlano solo di questo dalla mattina alla sera. È una cosa incredibile, basta".

La decisione di Alberto Matano su Chiara Ferragni

Alberto Matano, allora, ha annunciato che nelle prossime puntate de La Vita in diretta parlerà di Chiara Ferragni solo alla luce di aggiornamenti importanti: "E allora sapete che facciamo? Non ne parliamo più neanche noi. Basta, stop. Condivido ciò che dice Valeria. Sai cosa ti dico? Se non ci sono notizie, non ne parliamo più. Oggi c'era questa notizia dei consumatori, stop".