“Siamo stati traditi e truffati”: oltre 250 segnalazioni dai consumatori per il caso Ferragni-Balocco Sono oltre 250 le segnalazioni arrivate al Codacons da parte di consumatori che lamentano di sentirsi truffati dopo aver acquistato il pandoro Pink Christmas al centro delle indagini per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni e Balocco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbero oltre 250 le segnalazioni inviate dai consumatori al Codacons che lamentano di aver comprato il pandoro Pink Christmas, al centro delle indagini della Procura di Milano per truffa aggravata, a un prezzo maggiorato. Lungo il testo di una segnalazione si legge: "Noi abbiamo acquistato il pandoro proprio perché la nostra neonata era stata curata dal Regina Margherita e pertanto abbiamo scelto questo pandoro. Non abbiamo lo scontrino ma la foto del dolce".

I magistrati hanno iscritto al registro degli indagati l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e Alessandra Balocco per la nota impresa dolciaria.

Le segnalazioni dei consumatori sul pandoro Pink Christmas

Il reato contestato è quello di truffa aggravata. In un'altra e-mail un consumatore sostiene di sentirsi tradito e truffato perché "nonostante le nostre poche risorse economiche e il prezzo non irrisorio del pandoro, ci sembrava comunque una buona iniziativa per aiutare chi è meno fortunato di noi", scrive.

Spiega poi di voler chiedere un rimborso. C'è chi spiega di aver acquistato cinque pandoro direttamente "nella bottega Balocco in Fossano (…) e mi sento presa in giro in quanto ho fatto questi acquisti sapendo che il ricavato andava per aiutare dei bambini". In molti hanno raccontato di non aver conservato lo scontrino, ma dicono di avere le foto del dolce.

Un altro consumatore ha spiegato di averli comprati "su insistenza di mia figlia perché li aveva visti su Instagram". Sostiene inoltre che "nonostante il prezzo cosi alto per un pandoro l'ho acquistato proprio perché c'era l'opportunità di fare qualcosa di buono ma a quanto pare non è servito a nulla".

L'associazione consumatori depositerà segnalazioni in Procura a Milano

La Procura di Milano sarebbe quindi pronta ad acquisire tutte le segnalazioni raccolte dal Codacons. Probabilmente già nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, l'associazione dei consumatori – dopo averne selezionate alcune – le depositerà in Procura. La Guardia di finanza poi procederà con l'analisi e la raccolta di eventuali formali denunce.