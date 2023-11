Mirko sull’ingresso della ex Perla Vatiero al GF: “Difficile parlare con lei perché fuori c’è Greta” Chiacchierando con Anita Olivieri, Mirko Brunetti ha parlato dell’ingresso della sua ex Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello. Il ragazzo è preoccupato per Greta Rossetti, sua fidanzata, che lo guarda da fuori: “È difficile affrontare qualsiasi discorso con lei, magari chiarirsi, perché fuori c’è un’altra persona”.

L'ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello ha scosso gli equilibri nella Casa. Mirko Brunetti non si aspettava che l'ex fidanzata avrebbe vacato la porta rossa ed è rimasto particolarmente scosso perché ora è fidanzato con Greta Rossetti, che lo aspetta fuori. "Potrebbero accadere cose inaspettate", aveva commentato il concorrente dopo aver visto la ex. Lei, invece, chiacchierando con alcuni nuovi coinquilini, aveva ammesso di aver vissuto giorni difficili dopo Temptation Island e la fine del loro rapporto.

Mirko parla dell'ingresso di Perla nella Casa

Chiacchierando con Anita Olivieri in camera da letto, Mirko si è lasciato andare ad alcune considerazioni sull'ingresso di Perla nella Casa. "La stai gestendo bene, mi sto immedesimando tantissimo in come ti stai sentendo. È molto più difficile questa situazione che tutto il tuo percorso", ha spiegato la concorrente al 26enne. Lui però si sente in difficoltà per diversi motivi: da una parte teme di perdere il rapporto finora instaurato con i compagni e dell'altro è preoccupato che Greta, da fuori, possa fraintendere le sue parole e i suoi gesti.

"Io ho Greta fuori, ma la mia paura è anche perdere voi", ha spiegato Mirko. Poi ha aggiunto: "La cosa difficile per me è affrontare qualsiasi discorso con Perla, magari chiarirsi, non tanto perché è la mia ex ma perché fuori c'è un'altra persona. Io mi metto nei suoi panni". Anita ha un'opinione ben precisa sulla situazione, in particolare sulla presenza di Perla nel reality: "Secondo me prova ancora qualcosa per te. Vi siete allontananti molto, si vede, però sono passati mesi non anni".

Nella Casa Perla parla del rapporto con Mirko

Anche se è solo da pochi giorni nella Casa, Perla ha già parlato con alcuni dei coinquilini della sua storia con Mirko, dalla convivenza per cinque anni a Rieti fino all'esperienza a Temptation Island, terminata con la loro rottura. "Il nostro problema non è mai stato il sentimento, non avevamo il coraggio. Per distaccarci ci voleva una cosa drastica. E così è successo nel programma", ha spiegato la nuova concorrente. E, una volta finito il viaggio nei sentimenti, Perla è cambiata, diventando fredda e soffrendo parecchio per la fine dell'amore: "Quando sono uscita dal programma ero freddissima. I primi mesi sono stata fredda, poi ho passato 20 giorni difficili. Quando ho metabolizzato la perdita. Ho metabolizzato il fatto che mi ero lasciata davvero, là mi è caduto il mondo addosso".