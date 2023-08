Mirko Brunetti parla di Perla Vitiero e spiega: “Il post su mia madre non era contro qualcuno” Mirko Brunetti ha parlato del perché non ha incontrato di persona Perla, chiarendo anche una cosa sul post di riconciliazione con la madre.

In alcune storie su Instagram, Mirko Brunetti è voluto tornare sul perché non ha incontrato di persona Perla Vatiero, la sua ex, alla fine del percorso fatto a Temptation Island. Il ragazzo ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram che gli chiedevano per quale motivo non fossero riusciti a incontrarsi di persona e soprattutto come avesse fatto a dimenticare una storia di cinque anni in così pochi giorni. Mirko, che nei giorni scorsi si è anche riunito con la madre, ha voluto precisare: "Nessuno ha dimenticato cinque anni di relazione e soprattutto non è in 20 giorni, perché i 20 giorni sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c'erano perché se no non andavamo all'interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, è stato dato tanto, ma che non puoi più far niente per migliorare quella situazione lì".

Il ragazzo ha spiegato che avevano deciso di vedersi, senza riuscirci, lasciando intendere, però, che non è avvenuto per colpa sua, ma per dei cambiamenti di programma che non sarebbero dipesi da lui: "In realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma. Solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo e dopo non c'è più stato modo di fare un confronto in maniera matura. Io non ho mai avuto problemi ad avere un confronto e a parlarle. Poi non ci siamo visti ma in ogni caso abbiamo avuto dei confronti al telefono, sia di quello che fosse successo e sia perché poi comunque l'ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia, perché non mi sarei tirato indietro a questo. Quindi l'unica cosa è che non ci siamo visti per il semplice fatto che sono stati cambiati dei programmi, ma non so perché e dopodiché ho capito anche che non sarebbe stato un confronto face to face in maniera matura".

In queste risposte ha parlato anche dell'incontro con la madre ("È stato bello, emozionante"), volendo specificare che il post che ha pubblicato su Instagram non era contro la sua ex: "Ho letto anche tante supposizioni dove veniva detto che io ho fatto quel post contro qualcuno. In realtà no, non è assolutamente così. Ci tengo a dire una cosa. Il percorso che tutti quanti abbiamo fatto non è soltanto un percorso di coppia ma li dentro fai anche un percorso interiore, dove capisci le cose che uno personalmente sbaglia nei confronti di se stesso, nei confronti della famiglia, o comunque va a fondo anche in altri problemi, in altre situazioni irrisolte".

Cercare di ritrovare un rapporto con la madre, quindi, sarebbe stato un obiettivo anche se le cose, nel programma, fossero andate in un altro modo: "Questa cosa l'avrei fatta a prescindere da come sarei uscito da lì. Se fossi uscito da solo o con qualcun altro. Era una cosa che avrei fatto a prescindere perché mi sono reso conto che era una situazione che non aveva senso portare avanti. Ripeto, non ho dato colpe a nessuno, anzi vi consiglio sempre di rivedere il programma e le puntate. questa è una cosa ripeto che avrei fatto comunque perché fa del bene a me, fa del bene a mia madre, alla mia famiglia e quindi ripeto li dentro si va a fondo, si scava fino a cercare di uscire migliori".