Mirko Brunetti lascia il GF senza salutare Perla, ma le scrive una lettera: la sua reazione Dopo alcuni giormi nella Casa, Mirko Brunetti è uscito dal Grande Fratello senza poter salutare Perla Vatiero e il resto degli inquilini. "Non me lo aspettavo, non l'ho neanche abbracciato", ha raccontato la concorrente con le lacrime agli occhi, dopo aver letto una lettera che le ha lasciato.

A cura di Elisabetta Murina

Mirko Brunetti è uscito dal Grande Fratello. Il 27enne era rientrato nella casa in occasione di San Valentino per passare qualche girono con la ex Perla Vatiero e avere la possibilità di fare chiarezza sul loro rapporto. Un'uscita che, però, è arrivata all'improvviso: l'ex protagonista di Temptation Island non ha avuto nemmeno il tempo di salutare Perla, ma ha potuto lasciarle una lettera.

Mirko esce dal GF senza salutare, Perla in lacrime

Mirko è uscito dalla casa del GF senza salutare Perla: gli autori lo hanno chiamato in confessionale e gli hanno detto di lasciare il reality, senza poter salutare nessuno. La 27enne è venuta a saperlo solo in un secondo momento, quando ha trovato una sua lettera. "L'hanno chiamato mentre stavamo parlando in piscina, stavamo finendo un discorso, non l'ho neanche abbracciato. Non me lo aspettavo", ha detto Perla tornata in cucina dal resto del gruppo. “Stai tranquilla, te lo faranno rivedere domani al 100%”, ha provato a consolarla Greta Rossetti.

Perla ha letto la lettera che Mirko le ha lasciato e si è commossa. Biccy e alcuni fan dei Perletti su X hanno riportato alcune delle parole che il ragazzo le avrebbe scritto: "Perli non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci così ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te".

Il rapporto tra Perla e Mirko al GF negli ultimi giorni

A San Valentino Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello e ha avuto la possibilità di passare del tempo con la ex Perla Vatiero che, solo qualche giorno prima, aveva detto di sentire la sua mancanza. I due hanno trascorso insieme una serata in tugurio, isolati dal resto del gruppo, mangiando una cena cucinata dal ragazzo e dormendo nello stesso letto. Tuttavia, non c'è stato il riavvicinamento tanto sperato dai fan dei Perletti, anzi, l'esatto contrario: Perla ha provato a baciare Mirko ma lui l'ha respinta più volte, apparendo anche piuttosto infastidito. Insomma, giorni di vicinanza che sembrano aver portato a tutto tranne che all'effetto sperato.