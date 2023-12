Mirko Brunetti, indeciso al GF, ha annoiato sia Perla che Greta: “Perché tenere un pesce confuso?” La costante indecisione manifestata da Mirko Brunetti a proposito di Perla Vatiero e Greta Rossetti finisce per indispettire le dirette interessate che finiscono entrambe per allontanarlo.

L’eterna indecisione di Mirko Brunetti, concorrente del Grande Fratello, ha finito per annoiare sia Perla Vatiero che Greta Rossetti. Dopo avere trascorso giorni – e notti – in compagnia della ex fidanzata, tanto da spingere Greta a lasciarlo, Mirko sembrerebbe essere tornato sui suoi passi e nelle ultime ore ha ammesso i suoi sentimenti nei confronti di Rossetti. Per il momento, tuttavia, non si è dimostrato in grado di prendere una posizione netta, un atteggiamento che gli è valso centinaia di critiche sui social e, soprattutto, il biasimo delle dirette interessate che hanno deciso di fare un passo indietro.

Perla Vatiero: “So che tipo di uomo voglio, non lo amo più”

La prima a fare marcia indietro è stata Perla che, dopo avere visto l’ex compagno sempre più vicino a Greta, ha deciso di fare un passo indietro. Sebbene il fatto di essere rimasta ferita da certi atteggiamenti – Mirko non è mai stato chiaro fino in fondo rispetto alla possibilità di tornare insieme – dimostri che un legame nei confronti di Brunetti esiste ancora, Vatiero ha deciso di fare un passo indietro. “Non lo amo più. So che tipo di uomo voglio”, ha raccontato a Monia La Ferrera, dichiarandosi ormai pronta a voltare pagina.

Greta Rossetti: “Perché prendermi il pesciolino rosso confuso?”

Più incisiva è stata Greta Rossetti che, rivolgendosi proprio al diretto interessato, ha palesato il fastidio verso certi comportamenti. In particolare, non ha apprezzato il fatto di vedere Mirko costantemente indeciso tra il rapporto con la compagna e quello con la sua ex. “Una persona confusa nella mia vita non la voglio perché il mondo è pieno di pesci. Perché io devo tenermi il pesce rosso confuso? Lo butto e ne prendo uno nuovo”. Una dichiarazione precisa che ha messo Mirko di fronte a una necessità precisa: fare chiarezza in privato e in pubblico per avere la possibilità di recuperare almeno uno dei due rapporti che, al momento, appaiono perduti.