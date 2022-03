Miriana Trevisan dopo il GFVip ha ignorato Biagio D’Anelli: “Nemmeno una telefonata” Ospite a pomeriggio 5 D’Anelli raconta cos’è successo dopo la puntata del GFVip con Miriana: “Sono andato a salutarla, mi ha detto ‘Lascia il tuo numero al mio agente’, sono rimasto stranito”.

A cura di Giulia Turco

Sembra essere già finita tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan dopo il GFVip. La favola d’amore immaginata nella casa si sarebbe rivelata un bel due di picche per D’Anelli, liquidato da Miriana all’uscita da Cinecittà. Lei ha preferito passare la notte con la sua famiglia e non avrebbe fatto al suo amato nemmeno una chiamata. Deluso, Biagio racconta quanto avvenuto nella notte dopo la puntata, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Cos'è successo nella notte tra Biagio D'Anelli e Miriana

Biagio era presente in studio nella puntata di Pomeriggio 5 perché rientrato subito a Milano dopo la puntata del GFVip. Pensava di trascorrere qualche momento a Roma insieme a Miriana, ma a quanto pare lei lo avrebbe rimbalzato in maniera poco affettuosa. “Sono andato nel container a salutarla, lei ha avuto un problema con il pin del suo cellulare e quindi mi ha detto: ‘Lascia il tuo numero al mio agente, che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito”, ha spiegato D’Anelli. “Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà, ma non ho ricevuto chiamata”, ha aggiunto visibilmente deluso. Secondo gli opinionisti si tratta di un chiaro due di picche.

Biagio fa un appello a Miriana

È chiaro che dopo sei mesi nella casa, Miriana abbia preferito passare la notte insieme a suo figlio Nicola, venuto a trovarla in passerella insieme all’ex marito Pago. Questo Biagio lo comprende, ma non il fatto che Trevisan non gli abbia fatto nemmeno una chiamata. Così, non avendo il suo numero, ha deciso di lasciarle un appello in tv: