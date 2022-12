Milly Carlucci fa il tifo per Iva Zanicchi: “Le parole sconce? È così che la gente parla nella vita” La conduttrice fa un bilancio di quest’edizione di Ballando con le stelle che sta per concludersi. Ha fatto discutere l’irriverenza di Iva Zanicchi, che tuttavia piace. “Iva sa molto bene quando fermarsi”, spiega la conduttrice. “Quando ha superato il limite ha saputo chiedere scusa”.

A cura di Giulia Turco

La finalissima di Ballando con le stelle si avvicina e così la fine della 17esima edizione del programma, che ha portato con sé buoni risultati in termini di ascolti e al tempo stesso un mare consueto di polemiche. In vista di sabato 23 dicembre, la padrona di casa Milly Carlucci fa un bilancio dei “guai” che le hanno fatto passare quest’anno i suoi concorrenti: “Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina”.

Milly perdona le barzellette sconce di Iva Zanicchi

Ecco perché anche la presunta volgarità portata in scena dalle barzellette di Iva Zanicchi finisce nello stesso calderone della spontaneità che caratterizza il pubblico italiano. Carlucci non ha nulla da recriminare alla cantante: "Iva è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo”, spiega al Corriere della Sera. “Sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e al tempo stesso molto razionale. Conosce bene il pubblico”, spiega la conduttrice “Ci sta che ricorra a termini non da salotto, perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

In quanto all’insulto che si è lasciata sfuggire nei confronti di Selvaggia Lucarelli: “Le è uscita una parola sbagliata e ha capito: si è scusata in tutti i modi possibili , con grande umiltà”, ha chiarito Milly Carlucci spiegando di averla perdonata. “Una signora di 80 anni che fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere arrogante né supponente".

Il silenzio su Enrico Montesano

La conduttrice non si sbottona invece su Enrico Montesano che ha stravolto questa edizione. Prima la sua presenza nel cast che, dopo le posizioni no vax dell’attore aveva fatto parecchio discutere. Poi il caso della maglietta della XMas che gli è costata la squalifica. “Quella di Montesano è stata una scelta voluta, perché è stata l’occasione di avere un’artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, del teatro e ci ha portato questo grande valore”, spiega la conduttrice. “Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai”.

L’eterna sfida del sabato sera con Maria De Filippi

C’è chi le vorrebbe acerrime nemiche, ma entrambe sono pronte a smentire. Regine del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi sono investite della medesima responsabilità, ma non c’è alcun dissapore nemmeno per la sfida agli ascolti. “Questo dualismo ha alimentato un’idea di un’amicizia personale con Maria che non esiste assolutamente Anzi, spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inamicizia mortale, che però fa bene al programma, interessa alla stampa e al pubblico”, ha spiegato la conduttrice di Rai 1. “Questa ricerca del dualismo, del campanile, ce l’abbiamo nel dna”.