Micol Incorvaia scoppia a piangere, Edoardo Tavassi la consola: “Se stai male tu, sto male anch’io” Al Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia è scoppiata a piangere. Edoardo Tavassi è subito corso a consolarla.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ha vissuto un momento di sconforto. Mentre era accoccolata sotto le coperte con Edoardo Tavassi, è scoppiata a piangere. Il gieffino, con cui la relazione si fa sempre più seria, ha provato a consolarla.

Lo sconforto di Micol Incorvaia al GF Vip

Micol Incorvaia, mentre era nel van insieme a Edoardo Tavassi, ha avuto un momento di sconforto. La concorrente del Grande Fratello Vip è scoppiata a piangere. Edoardo ha provato a capire che cosa le stesse succedendo, ma lei ha preferito non parlarne, assicurandogli: "Tra cinque minuti passa". Tavassi non si è arreso e ha provato a farla stare meglio.

Edoardo Tavassi prova a consolare Micol Incorvaia

"Io a che servo se non mi dai modo di aiutarti?": ha chiesto Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia, che gli ha preso la mano. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha continuato: "Io voglio aiutarti, perché voglio far stare bene una persona a cui tengo". Quindi le ha chiesto cosa sia successo, ma Micol ha preferito lasciar correre: "Nulla, non importa. Ti assicuro che passa tra cinque minuti". Il gieffino ha continuato:

A me importa. Dai tesoro, me lo devi fare sapere perché ti giuro non riesco a capire. Vederti stare male, mi fa star male. Quindi io che voglio fare…voglio farti stare bene, per stare bene pure io.

Micol, ancora una volta, gli ha risposto che presto sarebbe stata meglio e non ha voluto confidargli la causa del suo malessere. I due concorrenti, però, sono sempre più vicini e rappresentano, ormai, una delle coppie più amate nate nel corso del reality. Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip 2022 per scoprire se tra loro si tratti di vero amore o solo di un fuoco di paglia. Il prossimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è previsto per lunedì 26 dicembre.