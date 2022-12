GFVip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si appartano nell’armadio Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi vorrebbero stare un po’ da soli, ritagliandosi uno spazio lontano dalle telecamere e dai loro coinquilini. Decidono, quindi, di nascondersi nell’armadio.

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene siano ormai abituati a vivere con le telecamere puntate che seguono ogni loro movimento, i gieffini vorrebbero ogni tanto nascondersi dagli sguardi indiscreti dei loro coinquilini, ed è così che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, decidono di prendersi un po' di tempo per loro e aperte le ante dell'armadio provano a scambiarsi qualche effusione, ma non riescono a trovare un po' di pace.

Micol Incorvaia e Tavassi provano a nascondersi

L'unico posto in cui le telecamere non arrivano, che non sia sotto le coperte, è proprio l'armadio, ed è lì che Edoardo e Micol, dopo essersi scambiati qualche bacio davanti a tutti, vorrebbero ritirarsi per avere un po' più di intimità, dal momento che la complicità tra loro sembra crescere sempre di più e gli spazi della Casa rischiano di essere stretti per due persone che hanno voglia di conoscersi e scoprirsi in maniera più approfondita. È così, quindi, che dopo essersi abbracciati si appropinquano nell'armadio di una delle camere da letto e la sorella di Clizia sembra essere ben disposta a lasciarsi andare, tenendo tra le braccia il gieffino. Intanto, però, Edoardo Donnamaria che assiste alla scena gli urla ridendo: "Non siete mica i primi che l'hanno fatto". Il riferimento è quello a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che avevano consumato proprio protetti dalle ante dell'armadio.

L'interruzione dei gieffini

D'altronde, i due, non pare che non riescano a trovare un momento adatto per ritagliarsi uno spazio tutto per sé, dato che c'è sempre qualcuno pronto a disturbarli, sebbene abbiano ormai preso il van in giardino come una sorta di dependance personale, dove di trasferiscono quando hanno voglia di stare da soli. Una delle ultime volte, dove Micol aveva assunto anche una posizione decisamente più intima del solito, Oriana ha aperto la porta del camioncino, per poi scusarsi all'istante: "Oh scusate" con la gieffina imbarazzatissima per la scena.