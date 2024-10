video suggerito

Michelle Hunziker e Nino Frassica salutano Striscia La Notizia, al bancone tornano Friscia e Lipari Cambio conduzione a Striscia La Notizia: Michelle Hunziker e Nino Frassica hanno salutato il bancone per lasciare spazio a Sergio Friscia e Roberto Lipari. I conduttori si preparano al loro ritorno nel tg satirico: "Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino".

A cura di Gaia Martino

Da lunedì 14 ottobre 2024 i telespettatori di Striscia La Notizia non vedranno più Michelle Hunziker e Nino Frassica dietro al bancone. Tornano alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci la coppia composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari che hanno all'attivo 182 puntate: resteranno a Striscia fino al 7 dicembre.

Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano dietro al bancone di Striscia La Notizia

Sergio Friscia è pronto per il ritorno dietro al bancone di Striscia La Notizia. "È un ritorno a casa, seguito da arancini, pizzette, cannoli… Non so se ce ne andremo come previsto il 7 dicembre. Ne abbiamo già parlato con Antonio Ricci: abbiamo intenzione di rimanere fino ad agosto per quanto ci troviamo bene a Striscia. Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino. Io poi ho la cover degli addominali, che in caso di caduta è molto più sicura. Non vediamo l’ora di divertirci come due compagni di banco e di far divertire il pubblico", le parole del comico che ha scherzato tirando in ballo il nuovo "velino" Gianluca Briganti. Roberto Lipari ha allora aggiunto: "Sono felice che anche quest’anno saremo dietro al bancone di Striscia. Il problema è sopra! Perché ci sarà Gianluca che ha distrutto il vero sogno di Friscia: fare il Velino! Farò di tutto affinché il mio socio superi il trauma. Io ancora non sono riuscito a superare quello che mi ha provocato lui quando l’ho visto ballare".

Il saluto di Michelle Hunziker e Nino Frassica

Con un video condiviso tra le stories del profilo Instagram di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker e Nino Frassica hanno salutato i telespettatori passando il testimone ai colleghi: "Mi è piaciuto un sacco stare con te. Mi dispiace che andiamo via. Un viaggio sola andata, è stato bello. Ma diamo il testimone a due bravi che fanno morire dal ridere. Sono siciliani, Sergio Striscia e Roberto Panarea. Ciao".