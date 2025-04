video suggerito

Striscia La Notizia torna a occuparsi di Affari Tuoi: "Usano i numeri fortunati per spettacolarizzare le puntate" Nella puntata di giovedì 24 aprile, Striscia la Notizia attacca Affari Tuoi sostenendo che i numeri fortunati dei concorrenti vengano utilizzati per guidare lo show di Rai1.

Mentre Affari Tuoi andava in onda su Rai1, su Canale5 Striscia La Notizia tornava a occuparsi del game show condotto da Stefano De Martino. Nel servizio trasmesso giovedì 24 aprile, l'accusa del tg satirico è che la puntata del programma del 17 maggio 2024 sia sia stata "molto strana". Per Rajae, inviata della trasmissione, la partita che ha visto come protagonista Luca Sartori è ruotata intorno al numero 7, che aveva un significato particolare per il concorrente.

Striscia La Notizia: "Affari Tuoi estorce i numeri fortunati ai concorrenti"

"Ormai lo sapete, i numeri fortunati, quelli che vengono estorti ai concorrenti in fase di provino, sono una chiave fondamentale per poter condurre la puntata" esordisce Rajae nell'ultimo servizio di Striscia su Affari Tuoi. Secondo quanto raccontato dal tg satirico, alcuni telespettatori avrebbero segnalato delle "stranezze" nella puntata in onda il 17 maggio 2024, quando alla conduzione del gioco c'era ancora Amadeus. In quell'occasione il concorrente era Luca Sartori. Il giocatore era legato al 4 per via di sua figlia piccola e il 7, dato che come soprannome ha proprio come "Luca7". In quel pacco, c'erano proprio 300mila euro. "Il fatto è talmente noto che è documentato anche in un articolo di Tv Sorrisi e Canzoni del 28 maggio 2024" continua Rajae.

"I numeri fortunati vengono utilizzati per rendere spettacolare la puntata"

Per il tg satirico questa sarebbe la prova che i numeri che i concorrenti ritengono fortunati siano utilizzati dagli autori di Affari Tuoi per rendere più spettacolare la puntata. Nel servizio, viene ribadito come nel finale di quella puntata dello scorso anno siano arrivati in finale i due pacchi rossi con i numeri a cui il concorrente era legato. Da una parte il 4 che conteneva 75.000 euro e dall'altra il 7 con all'interno il premio da 300.000 euro vinto da Luca.