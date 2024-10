video suggerito

Alvaro Morata riceve il Tapiro da Striscia la Notizia per la lite col sindaco di Corbetta Questa sera a Striscia la Notizia: primo Tapiro d’Oro della carriera ad Alvaro Morata. Decisiva la lite a distanza con il sindaco di Corbetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Succede a tutti, è successo anche ad Alvaro Morata. Striscia la notizia, in onda questa sera alle 20:35 su Canale 5, ha infatti messo nel mirino proprio l'attaccante del Milan come ospite speciale: Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha quindi ricevuto il suo primo Tapiro d’Oro. Il celebre trofeo di Valerio Staffelli è stato consegnato al calciatore spagnolo a seguito della controversia che si è scatenata sui social media con Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, comune della provincia di Milano.

Perché Alvaro Morata ha ricevuto il Tapiro d'Oro

Il sindaco di Corbetta aveva infatti annunciato pubblicamente sui propri canali social che Morata avrebbe preso residenza nel suo comune, un’informazione che il centravanti spagnolo avrebbe preferito mantenere riservata. La vicenda ha catturato l’attenzione mediatica e ha pertanto portato alla consegna del Tapiro. Morata ha commentato l’accaduto:

Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo TikTok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città. L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista.

Alvaro Morata probabilmente cambierà casa

Quando Valerio Staffelli, con il microfono pronto a captare ogni reazione, gli ha chiesto se l’episodio lo porterà a cambiare casa, Morata risponde ridendo: "Non lo so, probabilmente". Il sindaco di Corbetta ha comunque cercato di recuperare il rapporto con il suo, a questo punto, ex concittadino. Questo Tapiro d’Oro segna la prima volta in cui Morata riceve l’ambito trofeo satirico di Striscia la notizia. Il servizio completo trasmesso nel corso della puntata di questa sera, venerdì 4 ottobre, su Canale 5.