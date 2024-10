video suggerito

Il sindaco di Corbetta prova a recuperare con Morata : “Aspetto l’occasione per stringergli la mano” Nella giornata di oggi, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (Milano) – accusato di aver violato la privacy del giocatore del Milan Alvaro Morata -, ha raccontato a Fanpage.it di essere disposto a incontrare l’attaccante per un chiarimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Immagini prese dal profilo social del sindaco Marco Ballarini

Nella giornata di oggi venerdì 4 ottobre, sono emerse nuove dichiarazioni sulla polemica che ha coinvolto il sindaco di Corbetta (Milano), Marco Ballarini, accusato di aver violato la privacy dell'attaccante milanista Alvaro Morata, per aver divulgato il trasferimento della punta nel comune amministrato dal primo cittadino. Ballarini ha raccontato a Fanpage.it di essere disponibile a incontrare l'attaccante per avere un chiarimento.

Le polemiche sui social

Ballarini è conosciuto come "il sindaco più fresco d'Italia" per il grande seguito sulle piattaforme social, in particolar modo su Tik Tok dove ha 752mila followers.

Nella giornata di ieri aveva riscosso grande interesse il post di benvenuto che aveva dedicato all'attaccante milanista: "No, non è un pesce d’aprile in anticipo. Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi a Corbetta, ciao Bro".

La replica dell'attaccante era arrivata dopo poche ore tramite una stories sul suo profilo Instagram: "Egregio sig. Signor Sindaco la ringrazio per aver violato la mia privacy. Sarò costretto a cambiare casa".

A completare l'opera ci ha pensato la simpatica risposta di Ballarini: "Da sindaco ne sono dispiaciuto, da interista me ne farò una ragione".

Il tentativo di pace

Nella giornata di oggi Ballarini ha raccontato a Fanpage.it: "Preferisco non alimentare questa polemica. Aspetto l'occasione per poter stringere la mano a Morata e offrirgli ancora il massimo supporto per un bel soggiorno a Corbetta. Sarà un soggiorno tranquillo, sicuro e in privacy".