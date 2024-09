video suggerito

Inchiesta ultrà, indagato il politico Manfredi Palmeri: “Un quadro da 10mila euro per i parcheggi a San Siro” Anche Manfredi Palmeri è indagato nell’ambito dell’inchiesta sul mondo del tifo organizzato che ruota intorno a San Siro, che ha portato agli arresti 19 capi ultrà tra Inter e Milan. Il consigliere regionale, eletto nel 2023 come capolista di Letizia Moratti, è sotto inchiesta con l’ipotesi di corruzione tra privati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un quadro da 10mila euro in cambio della concessione comunale dei parcheggi dello stadio Meazza. Anche Manfredi Palmeri si trova indagato nell'ambito dell'inchiesta sul mondo del tifo organizzato che ruota intorno a San Siro, che ha portato agli arresti 19 capi ultrà tra Inter e Milan: il consigliere regionale, eletto nel 2023 come capolista della lista di Letizia Moratti e consigliere comunale a Milano eletto nel 2021 nella lista del candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo, è sotto inchiesta con l'ipotesi di corruzione tra privati.

La Procura di Milano contesta oggi all'ex presidente del Consiglio comunale di Milano per la giunta Moratti (dal 2006 al 2011) di avere ricevuto presunti favori dall’imprenditore Gherardo Zaccagni e da Mauro Russo al fine di affidare alla società Kiss and Fly di Zaccagni (parte di un consorzio che ha in su concessione un contratto con M-I Stadio srl, la società compartecipata alla pari da Inter e Milan di cui Palmeri è stato manager) la gestione dei parcheggi intorno all'impianto sportivo milanese durante la stagione 2024 dei concerti.

Il quadro da 10mila euro e la somma in denaro

Alla base dell’ipotesi ci sono due intercettazioni. In una, dove si accenna a una somma di 20mila euro. E ancora, intorno a metà dicembre 2023, l’imprenditore Zaccagni sembra parlare di un altro tipo di beneficio concesso al politico lombardo. Si tratta dell'opera dell'artista cinese Liu Bolin Duomo, Milano, 90 centimetri per 68 in sei edizioni limitate, ritrovato poi dai poliziotti proprio in casa di Palmeri. "Comunque gli ho comprato già il quadro eh! Sono 10mila di quadro", le parole di Zaccagni.

Chi è Manfredi Palmeri

Nato a Palermo nel 1974, è consigliere regionale della Lombardia all'interno della giunta guidata dal leghista Attilio Fontana e consigliere comunale di Milano dal 2001, attualmente presidente della Commissione Affari Istituzionali, Città Metropolitana, Municipalità. È stato presidente del Consiglio comunale di Milano dal 2006 al 2011, con la sindaca Letizia Moratti, e presidente della Commissione di Inchiesta su Expo 2015. Ex membro di diversi consigli di amministrazione, è dipendente di una società privata di servizi, ha seguito il progetto UCLF 2016 – UEFA Champions League Final 2016 Milano come Project Leader – Stadium.