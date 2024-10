Chi è Marco Ballarini, il sindaco star di TikTok accusato di aver violato la privacy del giocatore Alvaro Morata

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagine prese da Instagram del sindaco Marco Ballarini

Negli ultimi giorni, Marco Ballarini, il primo cittadino di Corbetta – un comune della provincia di Milano -, famoso per i contenuti pubblicati su TikTok, si è reso protagonista di un dissidio con l'attaccante del Milan, Alvaro Morata. Il giocatore ha contestato al sindaco la scelta di rendere pubblico il suo trasferimento nella città di Corbetta dove ha acquistato da poco un'abitazione.

La polemica sui social

Il post di benvenuto era stato postato sui social del sindaco: "No, non è un pesce d’aprile in anticipo. Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi a Corbetta, ciao Bro".

La dura replica dell'attaccante è arrivata tramite una stories sul suo profilo Instagram: "Egregio sig. Signor Sindaco la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il Comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy".

A completare l'opera ci ha pensato la simpatica risposta di Ballarini: "Da sindaco ne sono dispiaciuto, da interista me ne farò una ragione".

Chi è Marco Ballarini, il sindaco star di TikTok

Lo definiscono: "Il sindaco più fresco d’Italia" perché è molto popolare fra i ragazzi e non solo. Marco Ballarini ha 48 anni compiuti da poco. Il suo interesse per la politica matura in tenera età, nel 1997 viene eletto come consigliere comunale della città di Corbetta. Nel 2011 il cospicuo numero di preferenze gli consente di diventare assessore ai Servizi sociali e allo Sviluppo locale e Tempo libero.

Nel 2016 è stato eletto sindaco con la lista civica di centrodestra, Viviamo Corbetta, con la quale ottiene più di 4mila voti e strappa il 57% dei consensi. Nel 2021 è stato riconfermato per il secondo e ultimo mandato.

Negli anni si è reso famoso per la divulgazione che ha sui social, in particolar modo su Tik Tok dove dispensa consigli su come non prendere il due di picche a San Valentino, canta le canzoni dei trapper più famosi del momento e finge di saltare il consiglio comunale per giocare ai videogiochi. L'obiettivo è uno solo, cercare di parlare il linguaggio dei giovani per farli avvicinare alla politica

Non stupisce che dall'analisi fatta da Primaonline.it sia il secondo politico con più interazioni sui social dietro solo a Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti. A farne le spese anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il popolare leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, scalzati dal sindaco di un paese con meno di 20.000 abitanti.