Michelle Hunziker condurrà Il più grande Karaoke d'Italia: "Ma Michelle Impossible esce dal palinsesto" Sarà Michelle Hunziker a condurre "Il più grande Karaoke d'Italia", lo show annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso anno. Non sarebbe prevista, invece, una nuova edizione di "Michelle Impossible" a causa dei bassi ascolti realizzati.

A cura di Stefania Rocco

Michelle Hunziker si starebbe preparando a tornare protagonista della prossima stagione televisiva. Come annunciato da Giuseppe Candela su Dagospia, sarà la conduttrice italo-svizzera a condurre la prima edizione de “Il più grande Karaoke d’Italia”, show musicale già annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset del 2023 che dovrebbe vedere la luce quest’anno. Michelle, tra le conduttrici Mediaset più apprezzate dalla rete e dal pubblico, dovrebbe essere al timone dello show prodotto da Endemol.

Michelle Hunziker nel palinsesto Mediaset 2023/2024

Ma “Il più grande Karaoke d’Italia” potrebbe non essere l’unica impegno previsto per Hunziker il prossimo anno. La conduttrice, come da anni accade, dovrebbe tornare inoltre dietro il bancone di "Striscia la notizia". Probabile, inoltre, una nuova edizione di “Io canto family” da lei condotta. “Io canto generation”, invece, resterebbe saldo nelle mani di Gerry Scotti. Non sarebbe prevista, invece, una nuova edizione dello show “Michelle Impossible” che Mediaset potrebbe decidere di non riproporre a causa dei modesti ascolti realizzati.

Il più grande Karaoke d’Italia dall’Arena di Verona

Per il momento, non sono disponibili dettagli certi a proposito del nuovo show realizzato da Mediaset in collaborazione con Endemol. Secondo Dagospia, tuttavia, i lavori per la realizzazione del progetto potrebbero partire a breve, probabilmente subito dopo l’estate: “Con un anno di ritardo potrebbe essere la volta buona. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023 il titolo era stato annunciato senza troppi dettagli: Il più grande karaoke d’Italia.Il progetto potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, destinato al prime time di Canale 5. Mediaset dovrebbe registrare lo show prodotto da Endemol a settembre all’Arena di Verona, con una messa in onda successiva”.