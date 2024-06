video suggerito

Carlotta e Erika vincono Io Canto Family, la giovane cantante: "Mia madre mi illumina la vita" Carlotta e Erika hanno vinto Io Canto Family. Madre e figlia hanno conquistato il premio di 50 mila euro e il trofeo del programma condotto da Michelle Hunziker.

A cura di Gaia Martino

Carlotta e la mamma Erika hanno vinto Io Canto Family. Lo show condotto da Michelle Hunziker si è concluso ieri sera, mercoledì 12 giugno, con la puntata finale andata in onda in prima serata su Canale5. Carlotta e Erika sono arrivate alla finalissima con Sara e Davide: dopo i voti della giuria e del pubblico sono state annunciate vincitrici.

La vittoria di Carlotta e mamma Erika

"Hanno vinto il premio di Io Canto Family di 50 mila euro. Sono felicissima per voi, ve lo meritate": con queste parole Michelle Hunziker ha commentato la vittoria di Carlotta e Erika, dopo l'annuncio davanti ai finalisti. La conduttrice ha consegnato il trofeo e il premio in denaro "per gli studi di Carlotta". Hanno poi ricevuto il premio di R101. "Grazie a tutti" ha commentato mamma Erika. Dietro le quinte, dopo la vittoria, la giovane Carlotta ha aggiunto alle telecamere: "Sono contentissima. Abbiamo legato con tutti, sono felicissima". "Mamma è solare, mi illumina la vita" aveva dichiarato dopo il duetto con Mietta.

La storia di Carlotta e Erika di Io Canto Family

La coppia di Io Canto Family composta da Carlotta e Erika ha ottenuto sin dall'inizio dello show il plauso del pubblico e della giuria. Mamma e figlia sono molto unite e sul palco hanno portato la loro complicità. Lei rimase incinta quando aveva solo 17 anni: "Nessuna donna è pronta a diventare mamma a 17 anni. Ho cercato di fare sempre del mio meglio, ma le difficoltà si facevano sempre più grandi. Pensare per se stessi, pensare per due è sempre più difficile, ma quando la guardo lei è il risultato di tutte le mie fatiche, è la mia gioia" ha raccontato ai microfoni del programma. Dal padre di Carlotta, Roberto, si è separata quando la bimba era nata da poco: "Ci siamo lasciati quando Carlotta era piccolina. Non è stato facile, ma sta crescendo bene. Ed è felice così" ha raccontato. A distanza di tempo, Erika ha ritrovato l'amore tra le braccia di Manuela. Le due donne stanno insieme da due anni: "Facciamo tante cose insieme, sono felice di vivere con loro" raccontò la concorrente, ora vincitrice del programma.