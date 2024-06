video suggerito

Anna Tatangelo in lacrime per la madre: "La sua morte è un dolore forte" Durante la semifinale di Io canto family, Anna Tatangelo si è commossa dopo avere ricevuto un messaggio dai suoi fratelli: "Mamma sarebbe orgogliosa della donna che sei diventata".

A cura di Daniela Seclì

Anna Tatangelo, durante la semifinale di Io canto family, ha ricevuto un'emozionante sorpresa. L'artista e caposquadra del programma condotto da Michelle Hunziker su Canale5, ha ricevuto un videomessaggio da parte del figlio Andrea e dei fratelli. Anna Tatangelo si è sciolta in lacrime dopo che le hanno menzionato sua madre.

Anna Tatangelo e l'intenso messaggio del figlio Andrea e dei fratelli

Nel corso della semifinale di Io canto family, Anna Tatangelo ha ricevuto un videomessaggio dal figlio Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D'Alessio:

Ciao mamma come stai? Io spero tutto bene. Io ti ho seguito, ho visto che stai andando bene con il tuo team. Mi raccomando all'inglese. Tifo per te, sei la migliore, sei sempre la migliore per me. Ti amo tantissimo, un bacione.

Poi, sono intervenuti anche i suoi fratelli: "Ciao Anna, sicuramente sarai sorpresa nel vederci tutti e tre insieme. Non te l'aspettavi. Per noi non è semplice stare qui questa sera, però ci tenevamo a darti il nostro appoggio e a dimostrarti il bene che ti vogliamo. Anche se lontani, ti siamo vicini, ti vogliamo bene veramente. Grazie per l'orgoglio che ci dai tutti i giorni con la tua musica".

Le lacrime di Anna Tatangelo per la madre morta nel 2022

I fratelli di Anna Tatangelo, poi, hanno menzionato la madre: "Mamma sarebbe orgogliosa della donna che sei diventata. La mamma ti direbbe: vai e spacca tutto". L'artista è scoppiata a piangere:

Io sento tantissimo questo programma, perché sono cresciuta con una famiglia che ama la musica. È stato un anno molto difficile per noi e rivedere insieme i miei fratelli…purtroppo mia mamma non c'è da un annetto. È un dolore forte.

Poi si è fermata perché le lacrime hanno preso il sopravvento. La madre di Anna Tatangelo è morta nel 2022 dopo una lunga malattia, aveva 67 anni. (Qui il video del momento di commozione di Anna Tatangelo).