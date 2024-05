video suggerito

Al Bano assente alla seconda puntata di Io Canto Family: sarà sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi Novità in giuria nella puntata di Io canto family in onda lunedì 27 maggio. Al Bano non ci sarà. L'artista sarà sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 27 maggio andrà in onda la seconda puntata di Io Canto Family. L'appuntamento con il talent show condotto da Michelle Hunziker è alle ore 21:20 su Canale5. Stasera, però, ci sarà una novità in giuria. Al Bano non raggiungerà Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi. L'artista dovrebbe tornare al suo posto sin dalla prossima puntata. Vediamo chi lo sostituirà.

Io canto family, Al Bano sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi

Nella scorsa puntata di Io canto family e in un comunicato diramato in queste ore dal programma di Canale5 si annuncia che nell'appuntamento in onda stasera, lunedì 27 maggio, ci sarà una novità in giuria. Al Bano sarà eccezionalmente assente, presumibilmente per impegni lavorativi. Al suo posto ci sarà Jasmine Carrisi, la figlia nata dalla lunga relazione con Loredana Lecciso:

A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria composta da Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Jasmine Carrisi, che questa settimana prende eccezionalmente il posto di Al Bano.

La seconda puntata di Io canto family in onda lunedì 27 maggio

Lunedì 27 maggio andrà in onda la seconda puntata di Io canto family. La gara tra i talenti del programma condotto da Michelle Hunziker entra nel vivo. Nella scorsa puntata, c'è stata la prima sfida tra le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e la squadra di Cristina Scuccia ha perso la prima coppia di familiari. Anche stasera ci sarà un importante verdetto a cui si giungerà anche grazie alla preferenza espressa da Chiara Tortorella, quinto giudice e speaker radiofonica di R101. Non è tutto. Il pubblico in sala composto da cento persone avrà il potere di cambiare con il proprio voto l'esito raggiunto dalla giuria. Non resta che attendere le ore 21:20 di lunedì 27 maggio per assistere alla seconda puntata di Io canto family.