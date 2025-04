video suggerito

Messa del Venerdì Santo e via Crucis 2025 in tv: a che ora e dove seguire le celebrazioni della settimana santa Prevista per la giornata di Venerdì Santo la tradizionale Via Crucis al Colosseo e la celebrazione della passione del Signore. Sarà possibile seguire i riti religioso in diretta su Rai1 e Tv2000. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione della settimana santa, che inizia domenica 13 aprile per terminare domenica 20 aprile su Rai1 e su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali tenute dal cardinale Angelo Comastri che sostituisce Papa Francesco. Oltre a lui, anche il cardinale Claudio Gugerotti e Baldassarre Reina presiederanno alle cerimonie previste nei prossimi giorni. Ecco dove vedere la celebrazione della passione del Signore e la tradizionale Via Crucis a Roma.

A che ora e dove seguire la messa di Venerdì Santo

In occasione del Venerdì Santo che precede la Pasqua, il 18 aprile, sarà possibile seguire la messa dalle ore 17 su Tv2000. La celebrazione della passione del Signore, in diretta dalla basilica di San Pietro, sarà presieduta dal delegato del Santo Padre, il cardinale Claudio Gugerotti. Il Pontefice è ancora in convalescenza dopo il ricovero, durato oltre un mese, al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Nonostante questo, prenderà parte ad alcuni riti di Pasqua. Giovedì Santo, infatti, alle 16 si recherà nel Carcere di Regina Coeli per la Santa Messa in Cœna Domini e incontrare i detenuti.

Dove seguire in tv la via Crucis a Roma

Il 18 aprile 2025 dalle ore 21.00 fino alle 23.30 è prevista la solenne Via Crucis al Colosseo a Roma, in occasione del Venerdì Santo. Alla celebrazione non prenderà parte il Papa, che ha preparato le Meditazioni, ma a presiedere il rito religioso sarà il cardinale vicario Baldassarre Reina. La Via Crucis prende il via alle ore 21:15 a partire dal Colosseo, inizio del percorso delle 14 stazioni che ricordano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 e TV2000, e disponibile anche in streaming sui canali ufficiali di Vatican News.