Memo Remigi e il mancato ritorno in Rai: “Sparito il suo nome da Domenica In e I Fatti Vostri” A mesi di distanza dal caso Morlacchi, Remigi avrebbe dovuto partecipare sia a Domenica In che I Fatti Vostri, ma per TvBlog entambe le partecipazioni sarebbero saltate.

A cura di Andrea Parrella

Sono passati diversi mesi dal caso Memo Remigi, la vicenda che ha portato all'allontanamento dell'artista dalla Rai dopo la vicenda che aveva riguardato Jessica Morlacchi nel programma Oggi è un altro giorno. A quanto pare, a mesi di distanza da quell'evento che alimentò grandi polemiche, il ritorno in Rai di Memo Remigi sarebbe dovuto passare dalla partecipazione a I Fatti Vostri e Domenica In. Partecipazioni saltate, stando a quanto riporta TvBlog, dove si parla di un "forfait dell’ultimo minuto di Remigi" tra gli ospiti di Domenica In.

Nella stessa settimana Memo Remigi avrebbe dovuto prendere parte a un altro programma Rai, I Fatti Vostri, inaugurando un nuovo spazio della trasmissione condotta da Falchi e Timperi. Anche in questo caso Remigi non si è visto. Ci si chiede dunque se questo doppio stop improvviso possa essere legato proprio agli effetti della sua cacciata da Oggi è un altro giorno, o se vi siano altre ragioni.

Perché Memo Remigi era uscito dalla dalla Rai, il caso Oggi un altro giorno

Quanto accadde a ottobre del 2022 è noto a molti. Memo Remigi era finito al centro di una bufera mediatica a seguito della circolazione sui social di un video che lo riprendeva nell'atto di palpeggiare Jessica Morlacchi. Da lì la decisione della Rai e del programma condotto da Serena Bortone di allontanare Remigi. Seguirono poi settimane di retroscena, dichiarazioni e interviste dei diretti interessati. "Il mio gesto è di per se è orrendo ed è sacrosanto il fastidio, il disagio, la rabbia di chi lo subisce. Ma vista la forte confidenza tra noi, forse Jessica poteva dirmelo", aveva detto Remigi scusandosi ripetutamente con la collega. Aveva inoltre aggiunto: "Ma soprattutto mi sono chiesto spesso in questi giorni, come è stato possibile che una persona come me – che per decenni ha rappresentato il garbo e l’eleganza – in un minuto sia diventato un mostro".

Leggi anche Domenico Iannacone sparito dai palinsesti Rai, che fine ha fatto il suo Che Ci Faccio Qui

Nessuna denuncia da Jessica Morlacchi: "Gli voglio bene"

Jessica Morlacchi, a sua volta, aveva spiegato pubblicamente l'accaduto dal suo punto di vista, parlando discuse che erano arrivate troppo tardie l'assenza assoluta di confidenza fisica da consentire a Remigi di pensare fosse lecito quel gesto. Aveva quindi spiegato le ragioni per le quali abbia deciso di non denunciare Remigi: