Matilde Brandi non riconosce Garibaldi a Ne vedremo delle belle: "È Giuseppe Verdi? La barba mi ha confusa" Nella prima puntata di Ne vedremo delle belle in onda su Rai1 sabato 22 marzo, Matilde Brandi si è resa protagonista di una piccola gaffe. La showgirl, infatti, non è stata in grado di riconoscere immediatamente Giuseppe Garibaldi.

"Foto racconto che significa? Vi facciamo vedere delle fotografie e dovete raccontare qualcosa. Verrete giudicate in base alla fantasia". È con queste parole che Carlo Conti introduce una delle sfide di Ne vedremo delle belle, programma iniziato sabato 22 marzo su Rai1. Nel match si scontrano Lorenza Mario e Matilde Brandi. Quest'ultima, però, si rende protagonista di una piccola gaffe. La showgirl, infatti, non è in grado di riconoscere immediatamente Giuseppe Garibaldi.

Matilde Brandi e Lorenza Mario: la sfida del foto racconto

La sfida del foto racconto si apre con l'immagine di Pippo Baudo. "Che ti dico di lui? Grande artista. Sai cosa mi piaceva di lui? Una cosa che dovresti fare – dice Matilde Brandi a Carlo Conti – Lui tirava fuori le showgirl. Non c'è più nessuno che lo fa. Feci una Domenica In e gli feci una crostata". Poi è il turno di Lorenza Mario: "È un gigante, per sempre un grande protagonista della nostra televisione. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma non ho mai lavorato con lui. Mi chiamò per un galà, i 5o anni della Rai". Subito dopo, le showgirl commentano una foto delle tagliatelle al ragù. "È un salto da Baudo alle tagliatelle, a casa che devono pensare?" scherza Christian De Sica seduto in giuria.

La gaffe di Matilde Brandi a Ne vedremo delle belle

Nelle foto successive appare l'immagine di Giuseppe Garibaldi. "Ma chi è? Giuseppe Verdi?" chiede Matilde Brandi. In sottofondo arriva il commento di Christian De Sica: "Annamo bene…". A dare una mano alla concorrente ci pensa il conduttore, che suggerisce: "Ga… Ga…". "Ah, Garibaldi…" dice la showgirl tra le risate di Frank Matano. Poi aggiunge: "La barba mi ha fatto confondere". Christian De Sica ironizza: "In storia 4?" Brandi continua: "Le camicie rosse, entrarono in Sicilia… Ma che te devo di?"