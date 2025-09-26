Massimiliano Rosolino: “A Ballando ci hanno provato con Natalia Titova, Zazzaroni compreso. Sono dovuto intervenire”

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

La partecipazione di Massimiliano Rosolino a Ballando con le stelle in sostituzione di Paolo Belli rischia di cominciare in salita. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda sabato 27 settembre su Rai1, il campione di nuoto ha rivelato un retroscena inatteso: più di un ex partner di sua moglie Natalia Titova, sul palco del talent show di Rai1, avrebbe cercato di avvicinarla dietro le quinte. Una dichiarazione che ha sorpreso il pubblico, soprattutto perché Rosolino ha ammesso che a far parte di quel gruppo di (alcuni insistenti) ammiratori ci sarebbe anche Ivan Zazzaroni, oggi giurato del programma.

“Mi fido di Natalia", ha dichiarato Rosolino, "ma in un’occasione sono stato costretto a intervenire”. Un’affermazione che aggiunge una lieve tensione all’ingresso del nuotatore nello show, non solo per il ruolo di sostituto di Paolo Belli, ma anche per le dinamiche personali che si intrecciano dietro le quinte.

Natalia Titova a Ballando con le stelle: una carriera lunga e intensa

Natalia Titova, ballerina originaria di Mosca, arrivò in Italia nel 1998 per ballare con Simone Di Pasquale, con il quale intrecciò anche una relazione sentimentale. Debuttò a Ballando con le stelle nel 2005 e vi rimase protagonista fino al 2014, ricoprendo il ruolo di maestra di ballo. Nel corso delle stagioni, Natalia ha condiviso il palco con diversi artisti, tra cui Francesco Salvi, Vincenzo Peluso, Massimiliano Rosolino (poi suo marito), Ivan Zazzaroni, Emanuele Filiberto di Savoia — con il quale vinse la competizione — Lorenzo Crespi, Bobo Vieri, Lorenzo Flaherty, Teo Teocoli e Roberto Cammarelle.

Nel 2015 Natalia decise di lasciare il programma per accettare la proposta di Maria De Filippi, che la volle nel ruolo di insegnante di latino-americano ad Amici, in onda su Canale5. Un’esperienza che si concluse nel 2020, consolidando il suo percorso artistico e la sua notorietà nel mondo della danza.

L’amore tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino

La storia d’amore tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino cominciò nel 2006, dietro le quinte di Ballando con le stelle. Fu un colpo di fulmine: i due si innamorarono subito dopo quell’esperienza televisiva e da allora non si sono mai lasciati. Un legame solido che ha dato vita a una famiglia felice: dalla loro unione sono nate due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, oggi rispettivamente di 14 e 13 anni.