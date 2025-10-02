Ad Amici 25 la prof Celentano conosce Maria Rosaria, i consigli e le prove con Mattia Zenzola: “Niente eccessi”

Nella scuola di Amici 2025, Maria Rosaria ha scelto di essere seguita dalla prof Alessandra Celentano. La maestra non ha perso tempo e le ha fatto subito le prime raccomandazioni in sala, con l’aiuto dell’ex vincitore Mattia Zenzola: “Bisogna un po’ togliere, la tua espressione è esagerata”. La ballerina ha 17 anni e sui social oltre 2milioni di followers.

Comincia la preparazione per il pomeridiano di Amici. Dopo la prima puntata del 29 settembre, in cui si è formata la nuova classe, gli allievi sono alle prese con le prime coreografie e brani da presentare al pubblico e ai professori. Alcuni di loro, come la ballerina Maria Rosaria, hanno dovuto scegliere tra due insegnanti.

Maria Rosaria sceglie la maestra Celentano, le sue raccomandazioni

Come si è visto nel daytime del 2 ottobre, Maria Rosaria ha deciso che la sua prof di riferimento ad Amici 2025 sarà Alessandra Celentano. Dopo la scelta, la ballerina si è presentata subito in sala prove e la maestra non ha perso tempo per farle alcune raccomandazioni. "Ti voglio vedere sempre con i capelli legati, anche in puntata, a meno che non ci sia un'esigenza. Truccata in modo carino ma non eccessivo, non voglio niente di eccessivo in generale", ha spiegato alla nuova allieva, campionessa di latinoamericano, seguita da oltre 2milioni di followers su TikTok.

Celentano crede che Maria Rosaria debba lavorare su diversi aspetti, dall'espressione facciale alla tecnica: "Con te bisogna un po' togliere. La tua espressione è un po' esagerata, fai una smorfia troppo spesso. Bisogna lavorare sulle mani, non capisco dove vanno. Devi studiare tanto classico, non sei definita". Ad accompagnarla in sala Mattia Zenzola, ex vincitore e ora ballerino professionista, che ha provato con lei alcune coreografie e che la seguirà durante le lezioni.

Chi è la ballerina Maria Rosaria: sui social ha oltre 1milione di followers

Maria Rosaria Dalmonte è una delle allieve di Amici 2025. Ha 17 anni, vive a Napoli ed è un ballerina di latino. Sui social è piuttosto conosciuta: il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di followers, mentre su TikTok supera addirittura i 2milioni. Nonostante la giovane età, ha partecipato a competizioni mondiali e internazionali di danza e, stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, lavorerebbe anche come insegnante.