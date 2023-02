Martina Nasoni dopo lo scontro con Daniele Dal Moro al GF Vip: “Mi sento usata, ti lascio andare” Al Grande Fratello Vip, dopo gli scontri di questi giorni, Martina Nasoni ha preso la sua decisione sul rapporto con Daniele Dal Moro.

L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Martina Nasoni, in origine, era di certo stato pensato come una bella sorpresa per Daniele Dal Moro. Le cose, tuttavia, non sono andate come previsto. I due non hanno fatto altro che litigare. Il concorrente ha, addirittura, invitato la sua ex a tornarsene a casa. Martina si è sfogata con Antonella Fiordelisi.

Martina Nasoni si sente usata da Daniele Dal Moro

Antonella Fiordelisi ha rimarcato il mutamento improvviso di Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana Marzoli. Se nelle scorse settimane, il gieffino è sempre stato altalenante nel rapporto con la concorrente, avvicinandosi e allontanandosi a scadenze regolari, ora sembrerebbe preso da lei a tal punto da tenere lontana Martina. Nasoni ha commentato: "Gli sono servita io, per capire che gli piacesse Oriana veramente? Sii limpido da subito". E ha continuato: "Mi sono sentita usata. So che queste parole potrebbero fargli del male, però io mi sono sentita un po' così". Antonella Fiordelisi, allora, ha commentato:

Daniele e Oriana piacciono come coppia, anche se non lo sono. Per me, anche se si piacciono, stanno giocando. Altrimenti uno non fa così. Se ci si piace, ci si piace dall'inizio. […] Si vede che non stai reggendo bene questa situazione, che non stai bene. Sei venuta qui per fare un'esperienza per te stessa. Concorrente o meno non cambia tanto. Sentirsi presi in giro non è bello e da una persona che conosci da anni.

La decisione di Martina Nasoni al Grande Fratello Vip

A questo punto, Martina Nasoni ha comunicato la sua decisione. Riferendosi a Daniele Dal Moro, sempre mentre si confidava con Antonella Fiordelisi, ha chiarito: