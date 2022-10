Marta Flavi furiosa con Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle: “Cafone e scorretto” Dopo essere stata eliminata a Ballando con le stelle, Marta Flavi si è sfogata con Milly Carlucci, esprimendo la sua rabbia per il comportamento di Guillermo Mariotto.

Marta Flavi è stata la prima concorrente a essere eliminata a Ballando con le stelle. In queste ore, si è sfogata con Milly Carlucci e si è detta molto arrabbiata perché trova che la sua eliminazione, sia stata ingiusta. In particolare, ritiene scorretto il comportamento di Guillermo Mariotto che le ha dato zero.

Marta Flavi si sfoga dopo essere stata eliminata a Ballando con le stelle

Dopo l'eliminazione a Ballando con le stelle, dove era in coppia con Simone Arena, Marta Flavi si è sfogata con Milly Carlucci, confidandole la sua rabbia: "È faticoso. Più che dispiaciuta sono arrabbiata, perché non l'ho trovato giusto. Io ce l'ho con Guillermo Mariotto, che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. Questo fa a cazzotti col fatto di fare il giudice dal mio punto di vista".

Perché è arrabbiata con Guillermo Mariotto

Marta Flavi, dunque, ha spiegato perché è così arrabbiata con Guillermo Mariotto. La concorrente di Ballando con le stelle, non condivide il fatto che le abbia dato voto zero. Il suo impegno andava premiato: