Ballando con le Stelle 2022, Marta Flavi e Simone Arena eliminati: classifica della seconda puntata Sabato 15 ottobre su Rai1 è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022. La coppia eliminata, la prima di questa edizione, è stata quella formata da Marta Flavi e Simone Arena. Al primo posto invece Giampiero Mughini e Veera Kinnunen.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 15 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2o22. Lo show è andato in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci e la partecipazione di Paolo Belli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, mentre Alberto Matano in quello di opinionista. La coppia eliminata, la prima di questa edizione, è stata quella formata da Marta Flavi e Simone Arena. Al primo posto invece Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con un totale di 60 punti.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 15 ottobre

Marta Flavi e Simone Arena sono la coppia eliminata nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022, andata in onda sabato 15 ottobre. I due concorrenti sono i primi a lasciare questa edizione del reality, che vede ancora una volta la conduzione di Milly Carlucci. I ballerini hanno raggiunto un totale di 16 punti e si sono giocati la permanenza nello show allo spareggio con Dario Cassini e Lucrezia Lando (un totale di 8 punti), che alla fine sono stati lavati dalla giuria con un "salvacondotto".

La classifica della seconda puntata

La classifica della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022 vede al primo posto, con 60 punti e il bonus "tesoretto", la coppia formata da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen. All'ultimo posto invece Marta Flavi e Simone Arena, che si sono sfidati per rimanere nello show contro Dario Cassini e Lucrezia Lando, poi salvati dal pubblico. Di seguito la classifica completa della puntata del 15 ottobre: