Selvaggia Lucarelli su Mughini: “Ha detto che ci avrebbe preso a calci, dandogli 10 falsate la gara” Selvaggia Lucarelli ha commentato basita i voti altissimi dati da Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto a Giampiero Mughini, durante la seconda puntata di Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

Giampiero Mughini, nella prima puntata di Ballando con le stelle, ha avuto uno scontro con Guillermo Mariotto che aveva dato voto zero alla sua esibizione con Veera Kinnunen. Nella seconda puntata, trasmessa il 15 ottobre, la sua era tra le esibizioni più attese. Il concorrente ha seppellito l'ascia di guerra con Guillermo Mariotto, ma ha discusso con Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine.

Cosa è successo dietro le quinte dopo lo scontro con Mariotto

Prima dell'esibizione, una clip ha mostrato lo scontro con Guillermo Mariotto. Giampiero Mughini aveva esclamato: "Se vuole offendermi, lo prendo a calci in c**o". Dopo l'esibizione, dietro le quinte, il clima non era di certo più disteso. Il concorrente, infatti, era furioso: "Fatelo uscire, portatemelo qui, vediamo se mi dà zero". Ma cosa è successo in studio, durante la seconda puntata? Mughini si è esibito sulle note di Viva l'Italia di Francesco De Gregori e con Mariotto è finita a tarallucci e vino. Giampiero ha commentato: "È un bravo ragazzo, certo da come mi aveva sventolato quello zero, quattro calci in c**o glieli avrei dati". Mariotto ha elogiato la sua esibizione: "Te la sei giocata ad altissimo livello, emotivamente bellissimo. Basta un gesto e diventa sublime. Ammirazione e basta". Carolyn Smith ritiene che Mughini dia un bel messaggio agli spettatori che pensano che non sarebbero mai in grado di iniziare a ballare dopo una certa età. Inoltre, ha ammesso: "Quando ho scoperto che facevi parte del cast, avevo terrore di te". Ma lui ha replicato: "Io sono un bonaccione".

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sembrava confusa da tanta melassa. La giurata ha rimarcato: "Io sento parlare di eleganza, bei messaggi, commozione, abbiamo un concorrente che ha detto che ci avrebbe preso a calci nel c**o, tutta questa poesia non la vedo". Mughini si è difeso dicendo che "se uno ti offende, uno replica, nessuno ha il diritto di offendere". Ma la giornalista gli ha fatto notare che loro sono la giuria e Mughini di rimando: "Sii cortese, non devi insegnarmi cos'è la giuria", poi l'ha invitata ad "arrivare al sodo". A questo punto, Lucarelli gli ha chiesto di stare al suo posto: "Non mi devi dare tu i tempi. Quello che ho visto è Veera meravigliosa che ti gira intorno, tu il sole, lei la terra, più che una coreografia, era astronomia". Quando Alberto Matano ha provato a spezzare una lancia a favore di Mughini, Lucarelli ha commentato: "Dire ‘Ti prendo a calci in c**o ti sembra una reazione accettabile?". E il giornalista, in effetti, ha rimarcato che ci vorrebbe comunque rispetto. Ecco i voti ricevuti da Mughini: Zazzaroni gli ha dato 10; Canino 5; Smith 4; Lucarelli 1 e Mariotto 10 per un totale di 30 punti. Selvaggia Lucarelli ha concluso: "State falsando la gara", riferendosi a Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.