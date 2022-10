Giampiero Mughini si scontra con Mariotto: “Se vuole offendermi lo prendo a calci in c**o” Giampiero Mughini si è esibito nella prima puntata di Ballando con le stelle e la sua performance ha scatenato qualche critica. Davanti alla votazione di Guillermo Mariotto, però, il giornalista non è riuscito a trattenersi dal commentare.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle c'è anche Giampiero Mughini, il cui temperamento è ben noto ai frequentatori della tv. La sua performance è stata duramente attaccata da due giurati, ovvero Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che non hanno temuto di dire ciò che pensavano al giornalista, il quale ha risposto in maniera compita e ragionata, fin quando non è arrivata una provocazione dello stilista che lo ha fatto inalberare.

Il voto di Mariotto a Mughini

Se Selvaggia Lucarelli, nonostante i dissidi tra loro, non si è trattenuta nel dire a Mughini che la sua esibizione è stata "una schifezza" e che avrebbe preferito vederlo più audace e capace di mettersi in gioco, c'é chi ha tentato di rassicurare il giornalista dicendo che, invece, è stato in grado di gestire la coreografia, ma che dalle prossime sarà necessario provare a lasciarsi andare per ottenere risultati migliori. Intanto, chiamato a dire la sua, Guillermo Mariotto ha dichiarato: "Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio, che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella cazzimma la portasse nel ballo". Una considerazione che, tutto sommato, Mughini aveva accolto anche di buon grado, finché non si è trattato di dare voti. Lo stilista, infatti, ha alzato la paletta mostrando uno zero. La reazione del concorrente non è tardata ad arrivare:

Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in culo, qualcuno vuole offenderti. Sii buono non dire più neanche una parola, risparmiami anche un respiro.

Il commento di Giampiero Mughini

Milly Carlucci prova, quindi, a chiedere spiegazioni per questa votazione: "Che gli davo uno? Due? Lo zero è un numero meraviglioso, è un faro su di lui, ballerete tutta la settimana" dice Mariotto ridendo sotto i baffi. Giampiero Mughini, visibilmente innervosito dall'accaduto, cerca di trattenere la sua vena polemica e prima di lasciare lo studio commenta così:

