Mario Verona ha lasciato Uomini e Donne per una corteggiatrice di Alessio: “Ora stiamo insieme” Mario Verona a Casa Lollo svela di aver lasciato Uomini e Donne per poter conoscere Giovanna Gemma, corteggiatrice che si era presentata nel dating show per Alessio Pecorelli. Entrambi hanno abbandonato lo studio per conoscersi: “Mi ha colpito, ho seguito le regole e ora la conosco fuori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Mario Verona, nonostante abbia messo un punto alla storia con Milena Parisi già dallo scorso giugno, non è più nel parterre maschile del trono Over di Uomini e Donne. L'ex Cavaliere, oltre ad essersi infortunato durante una partita di calcio, ha incontrato una donna che ha rubato il suo interesse. Si tratta di un'ex corteggiatrice del dating show: la rivelazione è arrivata in un'intervista a Casa Lollo.

Chi frequenta Mario Verona lontano da Uomini e Donne

Mario Verona ospite di Casa Lollo ha fatto chiarezza sul suo addio a Uomini e Donne rivelando cosa l'ha spinto a lasciare lo studio. "Credo di essere sempre stato coerente e sincero. Mi hanno chiamato quest'anno, mi sono messo in gioco come single, ho conosciuto delle ragazze, tra cui Valentina, ma non ero coinvolto" ha spiegato prima di annunciare la sua nuova frequentazione. Nello studio del dating show ha conosciuto Giovanna Gemma, corteggiatrice che si era presentata per il tronista Alessio Pecorelli. "C'era questa ragazza, Giovanna Gemma, con la quale ho avuto uno scambio di sguardi. Sono onesto e ho chiesto alla redazione se potevo conoscerla, mi è stato detto di no. Ci sono delle regole e vanno seguite. Mi sono attenuto" ha continuato. La regola del programma, però, non gli ha lasciato scampo: ha deciso di abbandonare lo studio pur di conoscerla. "Nell'ultima puntata che ho registrato mi hanno chiesto se mi interessava qualcuno e io ho fatto il nome di Giovanna. Sono rimasto colpito da lei. Era inutile che rimanessi in studio a perdere tempo. Lei doveva fare un'esterna con Alessio, ma non l'ha fatta più. Ora ci stiamo conoscendo, ci frequentiamo da 10 giorni circa", ha concluso.

Corteggiatrici di Alessio

L'infortunio alla spalla: "È uscita la clavicola"

Mario Verona attualmente si trova costretto al riposo. Durante una partita di calcio ha subito un infortunio. "Sto bene, a parte la spalla. In una partita di calcio ho fatto una rovesciata e mi sono fatto male alla spalla, è uscita la clavicola. Fortunatamente non devo operarmi, ma sento tanto dolore", le parole.