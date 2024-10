video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: svolta per Gemma Galgani, la decisione drastica di Mario Cusitore Le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e Donne. Cosa è successo nella puntata del programma di Maria De Filippi registrata martedì 8 ottobre.

Daniela Seclì

Martedì 8 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Non sono mancati sviluppi imprevisti e colpi di scena. Nel programma condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale5, ci sarebbe stata una svolta per Gemma Galgani con l'arrivo di un corteggiatore inaspettato quanto interessante. Mario Cusitore avrebbe preso una decisione su Margherita. Poi, il confronto tra Gabriele e Sabrina. Le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne, un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 8 ottobre diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani avrebbe un nuovo corteggiatore: si tratterebbe di un uomo che ha vissuto in Canada per 40 anni, più giovane di lei, simpatico e bravo a ballare. La dama del Trono Over, entusiasta, avrebbe deciso di tenerlo. Gabriele avrebbe voltato pagina uscendo con Ilaria. Sabrina, allora, gli avrebbe chiesto un confronto dopo il quale la loro relazione non sarebbe stata risanata. Non riprenderanno la frequentazione.

Mario Cusitore chiude anche con Margherita: il motivo della decisione

Novità anche per Mario Cusitore. Nella scorsa registrazione era apparso particolarmente vicino a Margherita. Tuttavia, le cose sarebbero cambiate repentinamente. I due sarebbero andati insieme a una serata che prevedeva la presenza di alcuni volti noti. Margherita, secondo quanto sostiene Mario, avrebbe puntualizzato di essere una dama del Trono Over di Uomini e Donne. Questo gesto avrebbe infastidito Cusitore che avrebbe preso la decisione drastica di chiudere la loro frequentazione. Cusitore, poi, avrebbe ballato con Morena, con cui di recente aveva discusso. Quanto ai tronisti del Trono Classico, proseguirebbero le esterne. Francesca Sorrentino avrebbe condiviso una bella esterna con Gianmarco. Michele Longobardi sarebbe uscito con una nuova corteggiatrice. Alessio Pecorelli avrebbe deciso di eliminare Amal. Per scoprire tutti i dettagli non resta che attendere la messa in onda.