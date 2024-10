Chi è Gabriele, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

video suggerito

Si chiama Gabriele ed è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Ha 64 anni ed è originario di Mestre, in provincia di Venezia. Gabriele ha cominciato l'avventura uscendo con Ida, poi ha deciso di conoscere Sabrina, ma non ha deciso di darle esclusività nonostante lei abbia scelto di conoscere e frequentare solo lui. Gabriele, secondo quanto indicato da lui in fase di presentazione, è in pensione ma prima svolgeva il ruolo di consulente finanziario in un istituto creditizio.

Chi è Gabriele, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Gabriele arriva da Mestre, in provincia di Venezia, e ha 64 anni. Si è presentato come vedovo, pensionato e padre di una figlia che oggi ha 37 anni. La sua professione, prima di andare in pensione, era quella di consulente finanziario per un noto istituto creditizio. Al momento, non è noto il suo profilo Instagram e non sono noti altri dettagli. Quella di Uomini e Donne, è la sua prima esperienza televisiva.

Il percorso di Gabriele e la conoscenza con Sabrina

Il percorso di Gabriele e Sabrina sta appassionando particolarmente gli spettatori di Uomini e Donne. Sabrina condivide con Gabriele il fatto di essere vedova. Lei ha dichiarato di concedersi in esclusiva solo con lui, ma Gabriele ha più volte chiarito di voler conoscere anche le altre ragazze. Gabriele ha spiegato a Sabrina la motivazione del perché di questa scelta: "Il fatto che mi trovo bene con lei, però ho sempre quella sensazione finale che lei non conclude. Cioè, io ho un'attrazione fisica ma lei si ferma lì. Abbiamo anche un'attrazione mentale, sicuramente". Sabrina, dal canto suo, ha dichiarato: "Pensavo che avesse cambiato idea sulla non esclusiva. Io mi sento solo di voler conoscere lui. Poi lui ha detto che vuole conoscere altre persone, ci stava. Ma ieri sera siamo stati a cena insieme, siamo stati insieme e ci siamo lasciati dopo colazione e ho pensavo che avessi cambiato idea". Come l'ha raccontata Gabriele, Sabrina "non conclude". Insomma, Gabriele vorrebbe conoscerla "fisicamente". Su questo aspetto, è intervenuta Tina Cipollari: "Hai capito Maria, perché non le concede l'esclusiva?". L'altra dama che sta tentando Gabriele è Alessia, con cui per adesso c'è solo "una sintonia".