Uomini e Donne anticipazioni, cosa è successo dopo la rivelazione di Mario Cusitore sul sesso con Morena Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 7 ottobre: la decisione di Morena dopo le rivelazioni di Mario Cusitore e i nuovi sviluppi per i tronisti Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 7 ottobre svelano che in studio si è tornati a parlare delle rivelazioni indelicate di Mario Cusitore, che avrebbe detto pubblicamente di avere avuto un rapporto intimo con la corteggiatrice Morena Farfante. Nella puntata registrata in queste ore, la diretta interessata ha comunicato la sua decisione sul cavaliere del Trono Over. Spazio anche ai nuovi tronisti Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Mario e il triangolo con Margherita e Morena

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 7 ottobre sarebbe stato concesso ampio spazio a Mario Cusitore e alle donne che ha conosciuto di recente: Margherita e Morena. Morena, in particolare, aveva un conto in sospeso con lui. Nei giorni scorsi, infatti, l'uomo ha rivelato di avere avuto un rapporto intimo con lei in auto. La dama è andata su tutte le furie, perché ha trovato inaccettabile che Mario rivelasse questioni intime in studio. Morena avrebbe preso la sua decisione. Secondo quanto rivelano le anticipazioni, avrebbe deciso di troncare il rapporto con Mario Cusitore perché ci sarebbe rimasta male dopo avere appurato la mancanza di discrezione del quarantacinquenne. Margherita, al contrario, avrebbe avuto un ripensamento sul cavaliere del Trono Over. Dopo avere sostenuto di voler mettere un punto con lui, sarebbe tornata sui suoi passi e lo avrebbe richiamato. Dunque, la loro frequentazione starebbe continuando e la donna avrebbe presentato a Mario sua madre e i suoi amici. Per Mario sarebbero arrivate altre tre corteggiatrici, ma lui avrebbe deciso di non tenerle.

Uomini e Donne, cosa è successo nel Trono Over e nel Trono Classico

Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi

Nel corso della puntata sarebbe giunta al capolinea anche la frequentazione tra Gabriele e Sabrina, per decisione di lui. Barbara De Santi, intanto, starebbe conoscendo un nuovo corteggiatore. Anche Gemma Galgani starebbe coltivando una conoscenza. Quanto al trono classico, Martina De Ioannon avrebbe accusato Ciro di essere più interessato alle telecamere che a conoscerla. Spazio anche alla situazione complicata tra i tronisti Alessio Pecorelli e Michele Longobardi e la corteggiatrice Amal. Discussione in studio. Longobardi, dopo avere visto l'esterna tra Alessio e Amal, avrebbe deciso di chiudere con lei. Francesca Sorrentino sarebbe uscita con Paolo. Tra loro ci sarebbe grande sintonia. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli