Uomini e Donne, Mario Cusitore dice di avere avuto rapporti intimi con Morena e svela i dettagli: caos in studio Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Mario Cusitore avrebbe confidato di avere avuto rapporti fisici con Morena. L’uomo si sarebbe dilungato nei dettagli, mandando la dama del Trono Over su tutte le furie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 30 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A giudicare dalle anticipazioni, sembra che il clima in studio sia stato incandescente. Mario Cusitore avrebbe svelato di avere condiviso un momento molto intimo con la dama del Trono Over Morena, dilungandosi nei dettagli. Dopo che l'uomo ha messo in piazza questioni così private, si sarebbe scatenata una discussione tra lui e Morena.

Anticipazioni Uomini e Donne, tra Mario Cusitore e Morena la passione poi la lite

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni raccontano di una rivelazione fatta in studio che avrebbe fatto scoppiare il caos. Secondo quanto riportato, Mario Cusitore avrebbe fatto delle rivelazioni intime in studio. Avrebbe, infatti, confidato di avere avuto un rapporto fisico con Morena, dama del Trono Over. Al contrario, avrebbe chiuso la conoscenza con Margherita. L'uomo, poi, in modo inopportuno si sarebbe dilungato nei dettagli. Pugnaloni scrive: "Mario e Morena hanno avuto rapporti in auto (nella Smart) fuori da una discoteca! Questo è stato detto da Mario". Tra Cusitore e Morena sarebbe quindi scoppiata una lite in studio anche perché a quanto pare la donna – comprensibilmente – non riteneva necessario svelare i dettagli del loro incontro.

Uomini e Donne, cosa è successo nella registrazione del 30 settembre

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 30 settembre ci sarebbe stata la sfilata, che sarebbe stata vinta da Diego. Lite anche tra Sabrina e Gabriele, la donna avrebbe intercettato dei messaggi che l'uomo avrebbe scambiato con Giovanna. Sia per Gemma Galgani che per Barbara De Santi sarebbero arrivati nuovi corteggiatori, uno a testa. Quanto ai nuovi tronisti, Martina De Ioannon si sarebbe divertita molto in esterna con Ciro. Francesca Sorrentino, dopo aver fatto richiamare in studio Paolo, sarebbe uscita con lui. Non resta che attendere la messa in onda della puntata.