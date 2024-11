video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi all’addio di Mario, Tina Cipollari porta il Viagra Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata martedì 19 novembre. Dopo che Alessio Pecorelli ha abbandonato il trono anche Mario Cusitore avrebbe lasciato il programma. Poi, l’ennesima provocazione di Tina Cipollari a Gemma Galgani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata martedì 19 novembre hanno svelato che Alessio Pecorelli ha lasciato il trono. Il tronista è rimasto senza corteggiatrici dopo una segnalazione arrivata sul suo conto. Ma non è tutto. Nel corso di questa bizzarra puntata, anche Mario Cusitore avrebbe lasciato lo studio, mentre Tina Cipollari si sarebbe presentata con il Viagra.

Mario Cusitore lascia Uomini e Donne, la reazione di Maria De Filippi

Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni svelano che anche Mario Cusitore avrebbe lasciato Uomini e Donne. Una delle corteggiatrici di Alessio Pecorelli avrebbe svelato di avere saputo che il tronista e Mario Cusitore avrebbero fatto diverse serate insieme. Gianni Sperti, allora, avrebbe attaccato i due. Così, dopo l'uscita dallo studio di Alessio, Mario avrebbe detto di volere andare via anche lui perché non si sentirebbe attratto da nessuna donna del parterre. Maria De Filippi non ne avrebbe fatto un dramma. Si sarebbe limitata a commentare: "Ce ne faremo una ragione".

Perché Tina Cipollari ha portato il Viagra in studio

Novità anche nel Trono Over. La frequentazione tra Gemma Galgani e Fabio Cannone starebbe proseguendo a gonfie vele tanto che l'uomo avrebbe detto "Ti amo" alla dama. Gemma avrebbe confidato di sentirsi pronta ad andare oltre con il cavaliere del Trono Over, ma le susciterebbe dei dubbi il fatto che in studio Fabio dica di non provare le stesse cose per lei, nonostante in esterna ci sia sempre grande trasporto tra loro. In questo contesto, la trovata di Tina Cipollari. La frizzante opinionista avrebbe portato in studio del Viagra per offrirlo a Fabio Cannone. Per assistere a questa puntata ricca di colpi di scena non resta che attendere la messa in onda su Canale5. L'appuntamento con il programma di Maria De Filippi è dal lunedì al venerdì alle 14:45.