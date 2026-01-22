Maria De Filippi inviata a Striscia dà una lezione ai “furbetti” del parcheggio: “Avete fatto una figuraccia”

Maria De Filippi come non l'avevamo mai vista. Nella puntata di giovedì 22 gennaio, la conduttrice ha lasciato per un attimo i suoi studi per scendere in strada come inviata speciale di Striscia la Notizia. Una missione d'eccezione, portata a termine insieme a un team inedito composto da Tina Cipollari e la peste Giovannino, per affrontare un tema di grande inciviltà: l'occupazione abusiva dei posti auto riservati alle persone con disabilità.

Lo shock degli automobilisti: "Ma è proprio Maria?"

Il servizio ha documentato le reazioni incredule dei malcapitati che, dopo aver parcheggiato dove non avrebbero dovuto, si sono visti recapitare l'iconica "merdina" di plastica direttamente dalle mani della Regina della TV. "Ma chi è, Maria De Filippi?", hanno esclamato alcuni ragazzi visibilmente imbarazzati. De Filippi, pur mantenendo un tono calmo e professionale, non ha usato giri di parole per sottolineare la gravità del gesto: "Avete fatto una stupidaggine, una figuraccia, ora spostate la macchina", ha detto a chi tentava di minimizzare l'accaduto.

Il contrasto tra Maria De Filippi e la furia di Tina

La dinamica tra le due protagoniste di Uomini e Donne è stata il cuore del servizio. Mentre De Filippi ha cercato di far ragionare i conducenti, Tina Cipollari è apparsa decisamente meno diplomatica. L'opinionista non ha accettato le scuse di chi sosteneva di non essersi accorto del segnale o di aver lasciato l'auto "solo per un minuto". "Colpirne cento per educarne un milione", ha precisato, scagliandosi contro un ragazzo che si giustificava dicendo che il posto era libero da tutto il giorno: "Stai occupando un posto che può servire a qualcuno che non può camminare".

A chiudere il servizio è stata proprio la conduttrice, ricordando l'importanza del rispetto verso le persone con disabilità: "Striscia è attenta ai problemi delle persone con disabilità, l'idea che qualcuno sfrutti il loro posto non va bene". Il servizio integrale, trasmesso in puntata, è stato poi commentato in studio da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, trasformando un momento di satira in una necessaria lezione di educazione civica.