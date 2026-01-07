Tina Cipollari contro Federico a Uomini e Donne: “Se non mi calmo, cosa fai?”, interviene Maria De Filippi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 2026 di Uomini e Donne si apre esattamente come si era chiuso il precedente: tra urla, accuse di falsità e Maria De Filippi costretta a fare da arbitro in un ring che si fa sempre più stretto. La prima puntata del nuovo anno ha visto il debutto di una Tina Cipollari in versione "avvocato" della tronista Cristiana Anania, pronta a mettere all'angolo Federico, suo corteggiatore, in uno scontro che è già diventato il primo caso televisivo della stagione.

Lo scontro tra Tina Cipollari e Federico

Tutto nasce da una dinamica che non accenna a sbloccarsi. Cristiana è divisa tra Federico ed Ernesto, ma è la complicità con il primo a far saltare i nervi al secondo. Ernesto, visibilmente esasperato dalla visione delle esterne, ha deciso di abbandonare lo studio, scatenando la reazione immediata della tronista, pronta a rincorrerlo dietro le quinte. Questa preferenza palese ha mandato su tutte le furie Federico, che ha tentato di giocare la carta dell'aut-aut: "Se esci per lui, io me ne vado per sempre". Un atteggiamento che Tina Cipollari ha immediatamente etichettato come manipolatorio, dando il via a un botta e risposta senza precedenti.

L'opinionista: "Sei un viscido e un codardo"

L'opinionista non ha usato giri di parole per smontare il comportamento del corteggiatore. L'accusa è quella di essere un ragazzo "viziato" che usa i sentimenti come arma di ricatto. Nonostante i tentativi di Federico di difendersi chiamando in causa la propria famiglia — mossa subito stroncata da Gianni Sperti — Tina ha affondato il colpo sulla moralità del giovane:

Sei un insicuro e prepotente. Ma chi vorrebbe un ragazzo che dice “se esci con le amiche ti mollo”? Tu le stai facendo un ricatto. Sei proprio finto e codardo.

La tensione è salita al punto che Tina si è alzata per fronteggiare fisicamente Federico, sfidandolo apertamente dopo che lui l'aveva invitata a "moderare i termini": "Se non mi calmo cosa fai?", ha ribattuto l'opinionista, portando lo scontro a un punto di non ritorno.

L'intervento di Maria De Filippi e la tregua finale

In un clima ormai fuori controllo, è stata Maria De Filippi a riportare l'ordine, schierandosi però in modo inaspettato ma netto con la sua storica opinionista. La conduttrice ha smontato la "minaccia" di Federico di lasciare il programma, definendola un copione prevedibile e poco credibile: "Ha ragione Tina. Tanto finisce che lei va da Ernesto ed Ernesto torna, poi viene da te e torni. Fai più bella figura se resti". Le parole di Maria hanno sortito l'effetto sperato: Federico ha incassato il colpo, rinunciando alla fuga e suggellando una tregua lampo con Tina attraverso una stretta di mano.