Marco Cucolo contro Roger Balduino: “Hai tradito il nostro gruppo con motivazioni stupide” All’Isola dei famosi 2022, Marco Cucolo ha accusato Roger Balduino di averlo mandato al televoto con una motivazione “stupida”. Inoltre, ritiene che abbia tradito il loro gruppo.

All'Isola dei famosi 2022, c'è maretta tra Marco Cucolo e Roger Balduino, a causa della nomination dei leader. Roger e Guendalina, infatti, hanno deciso di mandare al televoto proprio Marco. Lory Del Santo ha consigliato al suo compagno di affrontare Roger per spiegargli di essere rimasto deluso da lui. Marco ha commentato: "Lui ha tradito il nostro gruppo".

Il confronto tra Marco Cucolo e Roger Balduino

Marco Cucolo ha chiesto a Roger Balduino di avere un chiarimento e il modello ha acconsentito. Così, il naufrago ha spiegato come sia rimasto male per la nomination ricevuta da lui, che reputava non solo un amico, ma anche un membro del suo gruppo:

"Mi ha dato fastidio il motivo per cui tu hai votato me e il motivo per cui hai nominato Lory la settimana scorsa. Hai detto che non la conosci bene, ma siamo qui da 51 giorni, non è l'ultima arrivata. È una motivazione campata in aria. A me questa cosa ha dato fastidio. Noi siamo un gruppo, tu dovevi votare quelli dell'altro gruppo. Dovevi votare quelli che la settimana prima hanno fatto andare via Estefania. Loro hanno fatto uscire la tua fidanzata, non l'ho fatta uscire io. Mi sono sentito tradito. Trovo stupida la motivazione, dici di avermi nominato perché sono cambiato. Ma quando mai".

Roger, tuttavia, si è difeso ribadendo di averlo visto cambiato e precisando di non appartenere ad alcun gruppo: "Io ti ho visto cambiato, parlavi pochissimo, ti sei allontanato. In base a quello che succede da oggi a venerdì, io trovo la motivazione della mia nomination. Giochiamo in modo diverso. E poi è stata una scelta mia e di Guendalina. In quel momento mi sono sentito di fare così. I gruppi qui ci sono solo per mangiare, poi ognuno fa i fatti suoi. Io non faccio parte di nessun gruppo. Non lo sapevi? Le persone vicine a me lo sapevano".

Marco Cucolo e la strategia tradita

Marco Cucolo, allora, si è alterato ritenendo che Roger non abbia rispettato il loro patto che prevedeva di nominare sempre concorrenti appartenenti all'altro gruppo, dunque agli ex cucaracha:

"Eravamo in sei: Clemente, Laura, Blind, io, Estefania e Lory. C'eravamo noi sei e gli altri sei. Quando facevamo le votazioni eravamo tutti coesi, come loro facevano contro di noi. Poi, improvvisamente viene fuori che tu non sei parte del gruppo. Quando lo dici? Ora è una farsa anche la cosa dei gruppi? Non esistono i gruppi e non esiste più niente".

In confessionale, Roger Balduino ha chiarito di non riconoscersi in alcun gruppo e di portare avanti una sua strategia che non intende condividere con gli altri: "Marco si è sentito tradito, ma io non la vedo così. Dall'inizio, io non sono mai stato vicino a lui e a Lory. Sono sempre stato più vicino a Carmen, Alessandro, Edoardo, Nicolas, prima che ci fossero i due gruppi. Per me Marco non è un amico, è un componente dell'Isola. La mia strategia è segreta, non posso parlarne. Però, io ho la mia strategia, come loro hanno la loro".