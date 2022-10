Marco Bellavia scrive a Pamela Prati: il messaggio dopo l’abbandono del Grande Fratello Vip Marco Bellavia non ha dimenticato il bel rapporto costruito con Pamela Prati. In queste ore, le ha dedicato un messaggio sui social e anche la showgirl ha avuto un pensiero per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Marco Bellavia è tornato sui social e in queste ore, ha pubblicato un messaggio dedicato a Pamela Prati. La showgirl, nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto una crostata e l'ha dedicata al gieffino, a cui si era avvicinata particolarmente. Bellavia l'ha ringraziata con un post su Instagram: "Grazie, mia unica anima gentile. Goodnight cherie". Nella casa, Bellavia aveva detto di Pamela Prati: "È fantastica perché è tutta da scoprire. Preparandomi bene, forse un giorno riuscirò a conquistarla".

Pamela Prati dedica una crostata a Marco Bellavia

Pamela Prati, con l'aiuto di Carolina Marconi e Nikita Pelizon, ha preparato una crostata che ha voluto dedicare a Marco Bellavia. Sulla superficie, con grande cura, ha posizionato le lettere che compongono il nome del concorrente che nei giorni scorsi ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Il nome, poi, è stato circondato da cuoricini. Attilio Romita ha commentato: "Che idea carina". Pamela Prati ha fatto sapere: "L'abbiamo dedicata a Marco".

Le parole di Pamela Prati dopo il caso di Marco Bellavia

Pamela Prati è apparsa sinceramente provata per quanto accaduto a Marco Bellavia. Al contrario di altri concorrenti, ha fatto mea culpa: "Mi dispiace non averlo capito e non averlo aiutato". In confessionale, ha avuto parole bellissime per lui:

Chiaramente io non conoscendolo, non ho capito questa sua…io la chiamo, particolarità fragile, che in pochi sanno leggere. Per me è un'anima bella, un'anima fragile. Non è un libro che possono leggere tutti. Lo leggono al contrario. Non tutti sappiamo leggere i libri dal verso giusto. Adesso saprei dove leggere le righe più belle.

Marco Bellavia ha dimostrato di avere apprezzato le parole di Pamela Prati, infatti le ha condivise tra le sue Instagram Stories. Continua, così, l'ondata di affetto nei confronti dell'ex conduttore di Bim Bum Bam.