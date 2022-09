Marco Bellavia al GF Vip 7, il volto di Bim Bum Bam torna in tv: la carriera e la vita privata Marco Bellavia, attuale concorrente del GF VIP 7, è un celebre conduttore volto noto di Bim Bum Bam, oggi affermato mental coach. Salì alla ribalta la sua storia con Paola Barale durata tre anni. Oggi è papà di Filippo, nato dalla relazione con una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 anche Marco Bellavia, celebre conduttore di Bim Bum Bam, oggi mental coach. Dopo essere stato a lungo lontano dalle scene, ha deciso di rimettersi in gioco nella Casa di Cinecittà. È uno dei protagonisti dei primi giorni di reality, prima per via del suo interesse per Pamela Prati, poi per il suo malessere diventato oggetto di discussione tra i VIP. Oggi è single ed è papà di Filippo, nato dalla relazione con una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo.

La carriera televisiva di Marco Bellavia e il successo di Bim Bum Bam

Classe 1964, Marco Bellavia è nato a Milano e dopo la laurea in Scienze geologiche decise di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Dopo aver recitato nella serie tv Love Me Licia nei panni di Steve, è arrivato il successo e la popolarità con la saga Arriva Cristina, poi con Bim Bum Bam, il programma contenitore destinato ai bambini delle reti Mediaset, che ha condotto dal 1990 al 2001. Ha poi lavorato come autore e attore nella sitcom La pattuglia della neve, come inviato a Stranamore e nel 2005 come conduttore di Snow Food, programma per Gambero Rosso Channel. Nei primi anni 2000 affiancò anche la Perego nella conduzione di Forum: Bellavia ha accusato la sua collega diversi anni fa di avergli rovinato la carriera.

Marco Bellavita oggi: il lavoro come mental coach

Oggi è un mental coach: sul suo profilo Instagram soprattutto condivide consigli e spunti su come cambiare la propria vita. Sul suo sito ufficiale racconta che tempo fa ha superato un difficile momento nel quale ha lottato contro ansie, abbandoni, fallimenti e miseria fisica e mentale, grazie ad un'amica lifecoah. "Mi ha rimesso a nuovo e mi ha ridato lo slancio per aumentare l’autostima e la voglia di vivere. La mia mente è rinata e ho imparato il mestiere più bello del mondo, aiutare le persone".

La relazione con l'ex Paola Barale

Dal 1992 al 1995 Marco Bellavia ha fatto chiacchierare la cronaca rosa per via della sua storia d'amore con Paola Barale. Dopo tre anni d'amore e una convivenza decisero di lasciarsi, conservando un rapporto sereno e pacifico. Due anni fa lui ne parlò a Vieni da me di Caterina Balivo: "Lasciai la moto a casa sua e lei mi fece uno scherzetto. Vivevamo insieme, quindi dovevo cercarmi un’altra casa. Lei fece un filmino con Gianni Sperti, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto". Anche Paola Barale conserva un bellissimo ricordo della storia d'amore con l'attuale gieffino: "Era bello, lo sarà ancora anche se non lo vedo da un sacco di tempo".

La storia d'amore finita con Elena, madre di suo figlio

Dopo la relazione con Paola Barale, Marco Bellavia è stato legato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, Elena Travaglia. Insieme sono diventati i genitori di Filippo che oggi ha 16 anni e che condivide con il padre la passione per il ciclismo. Mentre il concorrente del GF VIP oggi è single e a quanto pare interessato alla soubrette Pamela Prati, la sua ex ha voltato pagina con un altro uomo ed ha dato alla luce altri tre figli stando a quanto pubblicato sul suo profilo Instagram.